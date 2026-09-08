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護女心切爆罵醫護 李柏毅7度鞠躬哽咽致歉：絕無關說特權

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
國民黨議員李柏毅在開議前先向媒體說明此事，過程中多次哽咽致歉。記者邱書昱／攝影
國民黨議員李柏毅在開議前先向媒體說明此事，過程中多次哽咽致歉。記者邱書昱／攝影

國民黨台北市議員李柏毅被爆帶8個月女兒掛急診，疑不等候時間等怒罵醫護人員。今下午李柏毅趁質詢前受訪，他多次哽咽並七度鞠躬向醫護人員致歉，過程中都是以父親身份，女兒現在狀況還不確定，但不該有這樣情緒表現。媒體問到後續狀況，他說都尊重配合。

李柏毅先道歉並還原當時狀況，他說，上周五晚間9點多時，女兒因為發燒感染、嘴巴破掉，身體狀況不舒服，所以和太太帶著女兒先去馬偕醫院掛急診，但是馬偕醫院人很多，掛不到診的情況下，趕快到換一間女兒出生的中山醫院，但中山醫院護理人員說晚上急診沒有兒童專科，建議之下到了國泰醫院。

他說，到了國泰醫院已經11點多，當時兒童專門門診的電子告示牌說沒有候診人數，所以就先進去看診，看診後等醫生給答案等了30多分鐘，因為是自己去問狀況，後來導致院方出來說明內容時，他不能理解為什麼只有這個答案，「後續是一些和醫生的建議或說法，溝通過程中，聲音就大起來了；對所有病患、醫護人員致上歉意。」

媒體問到，有關退掛、拿不回健保卡。李柏毅說明，那時候對於醫生沒有給明確答案，想要把健保卡退掉去別家醫院看，不過櫃檯說因為女兒健保卡錯誤，所以不能馬上歸還要再等下。「過程中，想講的是沒有要特權，針對看醫生這件事太急了，不好意思，還是要向醫護人員致上歉意。」

媒體追問，疑似有要告醫生，甚至錄影等狀況。 李柏毅說，因為和一位醫生說話溝通上有誤會，當下情緒有點生氣，所以想要投訴這位不是主治的醫生，「但還是要說，我過程中不該有這樣的表現，相信那位醫生是善意出來要現場解決問題，不該帶個人情緒造成困擾，後續都沒有作為（提告）。」

他補充，當時也沒有錄影，是因為想要投訴，所以才拍醫生證件，但不管如何，情緒都不應該造成醫護團隊困擾。

李柏毅說，自己當爸爸8個月，孩子對他來說很重要，從來沒有要用特權或關說，「因為現在女兒狀況還不是很確定。」未來當父親路上有很多東西要學，過程中都是用父親角度和醫生溝通，還是很謝謝所有醫護人員，也致上歉意。

國民黨議員李柏毅鞠躬致歉。記者邱書昱／攝影
國民黨議員李柏毅鞠躬致歉。記者邱書昱／攝影

李柏毅 醫護 馬偕醫院

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