2026新北市綠生活音樂節9/12-13登場! 50攤市集、創作樂團接力演出

「2026新北市綠生活音樂節」集結一青窈、辛曉琪、李翊君、蘇慧倫、周蕙、江美琪、陶晶瑩、戴愛玲等實力唱將，9月12日至13日在新北市美術館戶外園區熱鬧登場。 圖／新北市政府文化局 提供

「2026新北市綠生活音樂節」將於9月12日至13日在新北市美術館戶外園區熱鬧登場！今年規劃「GREEN STAGE」及「ROOT STAGE」兩大舞台，不僅集結一青窈、辛曉琪、李翊君、蘇慧倫、周蕙、江美琪、陶晶瑩、戴愛玲等實力唱將，更透過樂團徵選邀請新生代創作團隊接力開唱；現場同步打造集結40個特色攤位及10攤餐車的「綠生活市集」，從文創選物、互動體驗到特色美食一應俱全，邀請民眾在美術館草地上逛市集、聽音樂，享受午後的愜意時光。

「2026新北市綠生活音樂節」於9月12日至13日下午2點30分至晚間9點30分在新北市美術館戶外園區熱鬧登場。 圖／新北市政府文化局 提供

「綠生活市集」集結多元文創品牌與特色美食，讓音樂節從舞台延伸至日常生活。文創攤位邀集風格溫暖可愛、專注圖文創作與似顏繪的插畫家「Maybe。或許」；以手繪及複合媒材記錄城市觀察的插畫文創品牌「羊小路」；以及透過逗趣可愛貓咪傳遞生活靈感的「諧咖貓室」等特色品牌，讓民眾除了欣賞演出，也能在市集中發掘創作巧思與互動樂趣。美食同樣是本次市集亮點，包括入選「2025新北油飯節」十強的鶯歌在地品牌「驢‧油飯」、主打創意熱狗的「VegOut耍廢髒熱狗」，以及烘焙賽事得獎常勝軍「拉菲樂烘焙」等特色店家。

「綠生活市集」集結多元文創品牌與特色美食，包括專注圖文創作與似顏繪的插畫家「Maybe。或許」。 圖／新北市政府文化局 提供

文創攤位邀集以手繪及複合媒材記錄城市觀察的插畫文創品牌「羊小路」。 圖／新北市政府文化局 提供

今年「ROOT STAGE」更透過公開樂團徵選，提供新生代音樂創作者展現作品的舞台，共錄取8組表演團隊，讓更多具有創作能量的音樂人被看見，也展現臺灣多元豐沛的原創音樂能量。9月12日將由「Jeffery C」、「THE EON 永夜」及「公主請上台」登台，並邀請「甜約翰」擔任壓軸；9月13日則由「Crossing Road」、「Happyland」及「SmileDash」接力，並由來自日本的新生代女子樂團「Faulieu.」壓軸開唱。

美食同樣是本次市集亮點，包括入選「2025新北油飯節」十強的鶯歌在地品牌「驢‧油飯」。 圖／新北市政府文化局 提供

「GREEN STAGE」則以跨世代經典歌聲為主軸，9月12日集結戴愛玲、范逸臣、Saya張惠春、李翊君、派偉俊 Patrick Brasca、辛曉琪等歌手輪番演出，並邀請日本流行音樂女歌手一青窈壓軸登場；9月13日由陶晶瑩、孫淑媚、江美琪、蘇慧倫接力獻唱，最後由周蕙壓軸，兩天從創作新聲到經典金曲，帶來不同世代共同熟悉的音樂記憶。

現場同步打造集結40個特色攤位及10攤餐車的「綠生活市集」。 圖／新北市政府文化局 提供

新北市文化局表示，「2026新北市綠生活音樂節」以「音樂串聯世代，文化延續傳承」為核心，希望透過雙舞台呈現經典與新聲交會的多元音樂風貌，也結合文創及美食市集。活動於9月12日至13日下午2點30分至晚間9點30分舉行，邀請民眾相約新北市美術館戶外園區，感受音樂、藝術與生活交織的週末時光。更多活動資訊可至新北市文化局或新北市綠生活音樂節粉絲專頁查詢。

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