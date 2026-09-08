外交部：緬甸新法網路詐騙最重判死 勿以身試法

民眾赴東南亞從事網路詐騙案件頻傳，外交部表示，緬甸7月施行「反網路詐騙法」，針對網路詐騙、園區化酷刑及加密貨幣犯罪，最重可判處死刑，提醒民眾切勿以身試法。另泰國8月施行新規，針對外籍人士非法入境、非法工作等可處5年以上徒刑，出獄後恐被禁止再次入境。

外交部上午舉行例行記者會，發言人蕭光偉表示，外交部近日接獲通報，3名台籍人士因涉嫌於緬甸境內從事網路詐騙犯罪，遭緬甸執法機關逮捕起訴。

蕭光偉說，緬甸為加強取締網路詐騙犯罪，今年7月31日頒布施行「反網路詐騙法」。這是緬甸政府首度針對網路詐騙、園區化酷刑及加密貨幣犯罪祭出重刑，該法適用外國籍犯罪人士，違者最高可判處死刑。未來在緬從事電信詐騙罪犯將適用新法，面臨嚴厲刑責，不會再以較輕的移民法起訴或驅逐出境。

蕭光偉另提到，泰國近期也發布強化外籍人士入出境及移民管制措施，首先是今年8月28日起施行「2026年總理府驅逐規定」，特別針對外籍人士倘涉及針對非法入境、逾期居留、非法工作、非法經營事業、偽造或行使偽造政府公文等觸犯5年以上有期徒刑之犯罪，於服刑期滿出獄後，將被驅逐出境，也可能被禁止再次入境。

此外，蕭光偉提醒，泰國政府基於國內治安考量，已宣布自今年9月15日起，將包括台灣在內等60國的免簽入境停留期限由60天調整為30天。外交部再次提醒赴泰民眾，出發前應掌握最新入境規定，切勿利用免簽待遇從事違法活動，以免遭泰國執法機關查處。

蕭光偉表示，近期泰國及緬甸強化外籍人士犯罪執法等具體措施，外交部已於領事事務局網站更新相關旅遊警示及相關說明。

蕭光偉強調，打擊海外電信詐騙已是區域國家共識，特別是東南亞各國已展現決心加強取締跨國詐騙，以防杜外籍人士違法活動影響當地治安。民眾如果抱持僥倖心態，執意受高額報酬或免費機票、住宿等誘惑而赴海外從事不法活動，恐因觸法而遭當地司法審判。

蕭光偉指出，海外絕非法外之地，民眾無論前往任何國家，均有遵守當地法律的義務，應珍惜得來不易的免簽或簽證便利待遇，共同維護國家形象。