台灣前進批評交通安全月 要求改革道路工程、駕訓

台灣前進陣線今天指出，今年交通安全月標案共花費新台幣900萬元，是近年最高，但官網數字疑似灌水，且所推動的車輛健檢與實際機車事故原因不符，交通部應針對真正原因提出道路工程、駕訓等改革時程。

台灣前進陣線今天在立法院群賢樓前召開「交通安全月花900萬5年最高、健檢數字灌水，成效指標在哪裡？」記者會。

時代力量黨主席王婉諭在會中表示全台去年交通事故共造成2858人死亡，其中機車騎士約占6成，平均1天將近5個騎士失去生命。其最根本原因是道路環境和駕訓制度，交通部卻長期在把責任推給騎士。

台灣前進陣線表示，交通安全月活動所檢查的輪胎、燈光、煞 車、潤滑油4項，本來就是機車行保養時會同時檢查的項目，現在卻算成活動成果。且每小時抓一次官網頁面發現，響應次數在一天內暴增20倍，疑似灌水。

台灣前進陣線指出，官網的健檢台數是7家車廠用會員帳號上傳資料，資料欄位卻沒有日期、門市代號，和不合格件數等資料，完全沒有把關車廠判定合格的標準。公路局應公布判定標準與不合格件數、公布查核程序與紀錄，及明確安全成效指標。

台灣前進陣線表示，去年以機車為主要當事人的事故，不管死亡還是受傷，前十大原因沒有一項是車輛機件；且1160件有機車涉入的死亡事故裡，最多的肇因是分心駕駛，跟機車健檢項目對得上的更只有2件。

台灣前進陣線認為，交通安全月抽獎光第一波獎品就花超過55萬元，但造成違規的問題完全沒有檢討。如考機車駕照沒有強制駕訓，拿到駕照後也不用回訓，也是潛在風險。因此要求交通部針對真正的事故原因，提出道路工程、駕訓和執法的改革時程。