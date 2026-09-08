快訊

旅美教授稱大寶交換資格恐被剔除 蔣萬安：他講的話還能信？

路過台北花1百獨得頭獎！9.1億男反應淡定 「幸運面相」曝光

分手Joeman後驗出性病！蕭伊遭二度傷害：每天都像在地獄

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣前進批評交通安全月 要求改革道路工程、駕訓

中央社／ 台北8日電

台灣前進陣線今天指出，今年交通安全月標案共花費新台幣900萬元，是近年最高，但官網數字疑似灌水，且所推動的車輛健檢與實際機車事故原因不符，交通部應針對真正原因提出道路工程、駕訓等改革時程。

台灣前進陣線今天在立法院群賢樓前召開「交通安全月花900萬5年最高、健檢數字灌水，成效指標在哪裡？」記者會。

時代力量黨主席王婉諭在會中表示全台去年交通事故共造成2858人死亡，其中機車騎士約占6成，平均1天將近5個騎士失去生命。其最根本原因是道路環境和駕訓制度，交通部卻長期在把責任推給騎士。

台灣前進陣線表示，交通安全月活動所檢查的輪胎、燈光、煞 車、潤滑油4項，本來就是機車行保養時會同時檢查的項目，現在卻算成活動成果。且每小時抓一次官網頁面發現，響應次數在一天內暴增20倍，疑似灌水。

台灣前進陣線指出，官網的健檢台數是7家車廠用會員帳號上傳資料，資料欄位卻沒有日期、門市代號，和不合格件數等資料，完全沒有把關車廠判定合格的標準。公路局應公布判定標準與不合格件數、公布查核程序與紀錄，及明確安全成效指標。

台灣前進陣線表示，去年以機車為主要當事人的事故，不管死亡還是受傷，前十大原因沒有一項是車輛機件；且1160件有機車涉入的死亡事故裡，最多的肇因是分心駕駛，跟機車健檢項目對得上的更只有2件。

台灣前進陣線認為，交通安全月抽獎光第一波獎品就花超過55萬元，但造成違規的問題完全沒有檢討。如考機車駕照沒有強制駕訓，拿到駕照後也不用回訓，也是潛在風險。因此要求交通部針對真正的事故原因，提出道路工程、駕訓和執法的改革時程。

交通安全 批評 王婉諭

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台鐵準點率逾97％...消基會批「與民眾感受不符」 6訴求要求公開數據

台鐵準點率與賠償 消基會籲建立旅客為中心制度

台灣捷運蓋過頭？張景森點5大錢坑警訊 政府應二次體檢踩剎車

陽明交大新生先修平安學分 竹市監理站搬路口實境地墊進校園

相關新聞

不副署法案卓榮泰自稱守門員 蔣萬安痛批：這是拆門

行政院長卓榮泰上任以來，已累積八個法案不副署，引發在野批評。昨天卓還自稱扮演「法案守門員」，稱如同電影「少林足球」球一直朝他打過去。對此，台北市長蔣萬安今痛批「這不是守門，這是拆門」。並且再引少林足球一句經典台詞反批「恣意妄為，人民無法接受」。

德地方選舉極右翼大勝 勝選關鍵為何？圖解執政黨慘況

極右翼「德國另類選擇黨」（AfD）6日在德東的薩克森─安哈特邦議會選舉，拿下43.8%選票。AfD首度躍居該邦最大黨，也第一次距地方執政只差一步。外媒報導說，儘管屬地方層級選舉，但仍被視為二戰後，極右翼在德國的最大選舉戰果。

歷史上的今天／1957年北市長黃啟瑞 邀三軍將士過中秋

1957年9月8日，台北市各界首長分別在其家中邀請國軍將士500人歡度秋節，參加宴會的國軍將士代表於中午11時30分在中山堂光復廳集合，由各邀宴的主人親至中山堂歡迎，並有200輛三輪車在中山堂前集合，義務接送國軍將士赴宴。軍友分社在中山堂別室設宴招待30位國軍將士。

全球華文永續報導獎 聯合報5作品入圍

第十屆「全球華文永續報導獎」昨天公布入圍名單，聯合報今年共有「『與堰塞湖共生』馬太鞍溪潰壩災難紀實」、「光電風災啟示錄」等五件作品入圍，獎項涵蓋平面及融媒體類，其中「光電風災啟示錄」分別入圍平面與融媒體兩個獎項。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。