全球華文永續報導獎公布入圍名單 聯合報5件作品入選

第十屆《全球華文永續報導獎》今公布入圍名單，聯合報今年共有「『與堰塞湖共生』馬太鞍溪潰壩災難紀實」、「光電風災啟示錄」等5件作品入圍，獎項涵蓋平面及融媒體類，將於10月18日頒獎。

「專業組／平面類」共3件作品入圍，包括：林奐成「光電風災啟示錄：90天追蹤廢棄物處理亂象 揭開政策暴衝4年翻船內幕」；王燕華、王思慧、林佳彣、翁至成、張策、李隆揆、洪子凱、陳敬丰「『與堰塞湖共生』馬太鞍溪潰壩災難紀實--一場永續治理的挑戰」；林奐成「台灣鯛崩盤風暴：關稅衝擊掀開殘酷分潤生態 進口魚暴增衍生食安風險」

「專業組／融媒體類」共2件作品入圍：蔡佩蓉、林雨荷、洪欣慈、陳志儒、蘇韋豪「Z 世代全解密：從戀愛到職場，看年輕世代如何改變未來社會」；林奐成、蘇韋豪「光電風災啟示錄」。

主辦單位指出，專業組入圍作品關注的範圍，從氣候變遷對餐桌、農漁生產與糧食安全的影響，延伸至高溫居住、堰塞湖、災後重建、光電廢棄物、離岸風電與永續燃料。評審肯定多件作品長期追蹤議題，深入災區、戰地、農村與偏鄉取得第一手資料，並透過數據、專家及不同當事人的說法，把政策與產業對民眾生活的影響說清楚。部分報導也持續追蹤事件後續，促成公共討論，展現專業媒體的調查能力與社會責任。

主辦單位指出，綜觀本屆入圍作品，可看見幾項趨勢。首先，「永續」進一步回到每天的生活，從住得起、走得安全、吃得安心，到能否獲得教育、醫療與照顧，抽象目標被轉化為具體的人與故事。其次，氣候風險、人口老化、城鄉差距與產業轉型不再各自分立，而是在住宅、交通、農業、能源與社區治理中彼此交織。第三，報導已從揭露問題逐步走向檢驗解方，不只問「有人做了什麼」，也追問是否有效、能否持續、誰被遺漏。

主辦單位表示，《全球華文永續報導獎》自2017年以「建設性新聞」出發，期待媒體不只看見問題，也願意追問下一步可以做什麼。十年來，參賽作品與參與地區持續增加，愈來愈多新聞工作者走進現場，花時間理解問題背後的原因，尋找並檢驗可行做法；年輕學生也在校園階段，便透過報導關注各項公共議題。「新聞不迴避問題，也不粉飾困境；在揭露問題之後，仍願意多走一步，尋找改變的可能。」這也是獎項十年來始終堅持的初衷。

本屆共有73家媒體與機構、23所學校參與，涵蓋澳洲、馬來西亞、中國大陸、香港、台灣等地，計有774件作品參賽，共遴選出112件入圍作品，其中學生組39件、專業組73件。頒獎典禮將於10月18日下午舉行，屆時將公布最終得獎名單。