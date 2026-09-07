第四屆「人文企業獎」開始報名 鼓勵利他共好 再創企業品牌新價值

由聯經出版、聯合報系文化基金會共同主辦的第四屆「人文企業獎」即日起開放徵獎，讓更多長期投入人文行動的企業與組織被看見。報名至2026年11月30日止。

「人文企業獎」獎項分為「社會關懷」、「藝文推手」、「教育提升」、「地方發展」、「生態保育」五大面向，設「企業」與「非營利組織」兩大類組；報獎專案原則上須持續投入三年以上，從投入程度、時間、成效、持續性與社會影響力等面向進行評選。主辦單位表示，人文企業獎不只符合ESG趨勢，更關心企業在人文永續的投入、對社會產生的長遠價值。

前三屆人文企業獎已累計共79家單位、104件專案報名，連年成長，各法人組織的「利他」投入，不僅助益他人，在企業員工認同及向心力凝聚、企業品牌形象提升，甚至品牌創新、利害關係人共好等，都帶來明確助力。

人文企業獎三屆累計大型企業33家（41.8%）、非營利組織34家（43%）。主辦單位指出，中小企業與在地事業往往是最貼近社區、了解在地需求的一群，卻也容易低估自身多年投入的價值，值得被更多人看見。

產業分布方面，金融業、餐飲服務流通業、科技資訊服務業、傳產、營建、文化教育傳媒、醫療保健與社會工作等領域，都曾有多家企業組織獲獎。而跨屆、以不同專案持續獲獎的單位不在少數，也反映企業人文投入的全面性、持續性。

磊山保經、技嘉教育基金會已連續三屆獲獎，其中磊山連續三屆、橫跨三個不同主題，拿下社會關懷、藝文推手及教育提升典範獎。唐氏症基金會、鴻海教育基金會、台北富邦銀行、中國信託、台新金控、公勝保經、榮成紙業、成真社會企業與研揚科技等，也分別獲得兩屆肯定。

單屆獲多項獎亦不乏其例：全聯實業在第三屆一舉囊括藝文推手、地方發展與生態保育三獎，池上多力米、中國信託商業銀行也都在同屆跨主題獲獎，反映人文投入一旦建置為制度，便能延伸至多個議題面向。

「人文企業獎」於11月底截止報名，隔年2月公佈獲獎名單，並提供評審建議給報獎單位；4月舉行頒獎典禮。頒獎後，透過「走讀人文企業」深度報導、人文實踐影音專題與論壇，持續為獲獎單位擴散宣傳；第四屆起結合聯合報系媒體資源，宣傳觸及將進一步放大。此外，「人文企業獎」透過社群及活動分享，創造企業之間共學的交流。

人文企業獎的獲獎，在轉化為品牌價值、人才吸引與留任、員工認同與組織凝聚力都已有不少具成效案例，甚至催生新的服務與商業模式，形成「利他也利己」的正向循環。三屆的案例累積，已逐步形成企業與非營利組織交流創意的平台，讓好經驗彼此交流、學習、成長。









詳情請見「人文企業獎」官網：awards.linkingbooks.com.tw

報名洽詢：

聯經出版｜人文企業獎小組 林書宇專員

電話：(02) 8643-3972

Email：linkingawards@udngroup.com.tw