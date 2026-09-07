政院：無人機外交盼朝制度輸出 提升台灣國際影響力

外交部去年10月成立無人機外交小組，根據行政院最新施政報告，外交部協輔成立的「無人機國際學院」將在台北及嘉義設置辦公室，成為無人載具人才、認證、 維保、法遵及制度輸出中樞，也是台灣從「產品出口」走向「制度輸出」 的關鍵支點。

行政院近日提供給立法院第11屆第6會期最新施政報告出爐，內容指出，協助友邦無人機韌性建構事宜，首階段將聚焦「飛手人才培育」。這期已採購「訓練用」及「多功能」（如農用或物流）等兩款無人機共約145台，預計民國115年下半年陸續捐贈友邦，也將同步開發友邦飛測場使用、協助友邦驗證機制標準及發展相關法規，藉此建立及拓展延伸無人機海外市場等，以深化邦誼，共創雙贏。

報告提到，外交部協輔成立財團法人「無人機國際學院」（Global UAV Academy，GUAVA）以NGO角色協助政府推動無人機國際合作彈性，115年下半年規劃於台北及嘉義設立實體辦公室，未來亦將與國外機構合作設立海外分部。

報告表示，GUAVA將以推動無人載具的國際合作為核心任務，透過教育訓練培育跨國專業人才，並連結產業聯盟、研發技術及認證機制等資源，成為台灣無人載具人才、認證、維保、法遵及制度輸出中樞，也是台灣從「產品出口」走向「制度輸出」 的關鍵支點，提升台灣在無人載具領域的全球影響力。

至於無人機國際合作，報告說明，外交部協輔設立的GUAVA於115年5月以籌備處名義與美國「美國國際無人載具系統協會」（AUVSI）簽署合作意向書，有助促進台美無人機合作；7月與「日本無人機聯盟」（JDC）簽署合作意向書加強台日合作。