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國合會簽署MOU 助貝里斯強化複合災害管理

中央社／ 台北7日電
國合會與貝里斯8月27日在貝里斯舉辦「貝里斯複合災害風險管理能力強化計畫」啟動暨合作備忘錄簽署典禮。駐貝里斯大使紀欽耀（左1）與貝里斯永續部長哈貝特（Orlando Habet）（左2）、貝里斯公共服務部長鄂希爾（Henry Charles Usher），（右2）以及駐貝里斯技術團長蘇信彰（右1）於MOU簽署後合影。（國合會提供）中央社
國合會與貝里斯8月27日在貝里斯舉辦「貝里斯複合災害風險管理能力強化計畫」啟動暨合作備忘錄簽署典禮。駐貝里斯大使紀欽耀（左1）與貝里斯永續部長哈貝特（Orlando Habet）（左2）、貝里斯公共服務部長鄂希爾（Henry Charles Usher），（右2）以及駐貝里斯技術團長蘇信彰（右1）於MOU簽署後合影。（國合會提供）中央社

國合會與友邦貝里斯雙部會簽署合作備忘錄（MOU），啟動為期4年「複合災害風險管理能力強化計畫」，將防災合作由水災風險管理拓展至複合災害風險管理，協助貝國建立跨部會早期預警機制、建置15處韌性社區，並導入「森林野火自動監測技術」，強化因應水災與林火的韌性。

財團法人國際合作發展基金會發布新聞稿指出，國合會與貝里斯永續部、公共服務部，8月27日在貝里斯首都貝爾墨邦共同舉辦「貝里斯複合災害風險管理能力強化計畫」啟動暨合作備忘錄簽署典禮，展開為期近4年防災合作計畫。

國合會表示，計畫將聚焦「強化跨部會災害預警平台與協調機制」、「擴大韌性社區建置與防災能力提升」及「導入自動化森林野火監控技術」三大主軸，將於15處新增水災與野火高風險社區建置災害潛勢圖資，推動防災社區建置及複合災種應變訓練，並於3處野火高風險地點建置地面林火預警自動測站。

計畫同時運用遙測與地面觀測資料，建立林火風險評估模型及碳匯監測示範點，以逐步提升貝國複合災害早期預警範圍，展現台灣運用科技協助友邦強化防災韌性的具體成果。

貝里斯永續部長哈貝特（Orlando Habet）指出，台灣協助建置早期預警系統已展現成效，透過此次兩部會合作，貝國將進一步採取複合災害風險管理方式，整合不同機關專業，並加強森林野火等災害的預防與整備能力。貝里斯公共服務部長鄂希爾（HenryCharles Usher）表示，貝里斯每年面對颶風、洪水、暴潮、乾旱及森林野火等多重災害威脅，此次MOU簽署對提升貝里斯整體防災整備及社區應變能力具有重要意義。

駐貝里斯大使紀欽耀表示，台灣每年面臨颱風及地震等天然災害，累積相關防災及災後復原經驗與專業，十分樂意透過此項計畫，與貝里斯分享相關經驗及專業。

國合會說明，MOU簽署儀式由貝里斯永續部及斯公共服務部代表締約簽署，在紀欽耀見證下，由駐貝里斯技術團長蘇信彰代表國合會以「簽署確認」（Acknowledged by）方式簽署，世界糧食計畫署（WFP）、Humana People to People、熱帶農業研究與高等教育中心（CATIE）及聯合國兒童基金會（UNICEF）等國際組織及災害高風險社區代表等觀禮。

災害 貝里斯 國合會

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