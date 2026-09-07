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日本維新會議員訪台 林佳龍盼深化合作守護和平

中央社／ 台北7日電

日本維新會參眾議員今天訪台，期間將晉見總統賴清德及拜會政府部門、立法院。外交部長林佳龍表示歡迎，期望進一步深化台日友好情誼及各領域交流合作，共同維護台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。

外交部發布新聞稿指出，「日本維新會‧中華民國（台灣）友好研討會台灣訪問團」7日至9日訪台，會長馬場伸幸眾議員擔任團長，成員包括日本維新會共同代表眾議員藤田文武、市村浩一郎、東徹及參議員高木佳保里、柴田巧、石井苗子、片山大介、青島健太、岡崎太、石井惠等13人。

訪團在台期間將晉見賴總統，拜會林佳龍、立法院、國家安全會議及台灣日本關係協會等，就台日關係及印太區域情勢等議題交換意見。

外交部表示，日本維新會長期友台，2024年花蓮發生強震，即捐款3000萬日元協助災後重建，以實際行動展現對台灣的堅定支持與深厚情誼。此次是「日本維新會」與自民黨組成執政聯盟後，首度籌組大型訪問團訪台，充分展現對深化台日關係的高度重視。

外交部說，林佳龍對訪團來訪誠摯歡迎，將進一步深化台日友好情誼及各領域交流合作，並期盼雙方在既有良好互信基礎上，持續提升各領域實質合作，共同維護台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。

日本維新會 林佳龍 和平

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