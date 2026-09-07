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馬凱碩涉台言論引議 新加坡代表處：顛倒因果

中央社／ 新加坡7日專電
新加坡前駐聯合國大使馬凱碩（Kishore Mahbubani）。聯合報系資料照
新加坡前駐聯合國大使馬凱碩（Kishore Mahbubani）。聯合報系資料照

新加坡前官員馬凱碩稱台灣是亞洲危機引議。駐新加坡代表處今天表示，該論述顛倒台海和平受威脅因果與責任歸屬，危及亞太和平穩定的並非維持現狀的台灣；負責任立場應是共同反對以武力或脅迫片面改變現狀，而非為可能使用武力的一方找理由。

馬來西亞星洲日報等媒體報導，新加坡前駐聯合國大使馬凱碩（Kishore Mahbubani）5日在馬來西亞一場論壇上稱台灣是亞洲最大危機、呼籲台灣不要宣布獨立否則將引發大戰。

對此，駐新加坡代表處今天告訴中央社，馬凱碩目前僅是一名退休官員，其相關發言並不代表新加坡政府立場，而屬個人意見。然而，其論述存在根本性的邏輯謬誤，不僅倒果為因、混淆責任歸屬，更可能在客觀上為中國以武力威脅台灣、破壞台海和平穩定的行徑提供辯解空間，對區域乃至亞太和平穩定產生負面影響。

代表處表示，中華民國（台灣）是一個主權獨立的國家，這是長期存在的客觀事實，既不需要宣布獨立，也不會宣布獨立。馬凱碩卻以「中國可能因台灣宣布獨立而開戰」作為立論前提，實際上是建立在一個不存在的假設之上。

「這種論述不僅忽略台海現狀的客觀事實，更可能為中國持續對台灣進行政治施壓、軍事恫嚇乃至採取軍事行動，預留合理化與卸責的空間」，代表處表示，這種論述更嚴重的問題，是顛倒台海和平受到威脅的因果與責任歸屬，將責任錯誤歸咎於遭受武力威脅的台灣，而非威脅使用武力、企圖片面改變現狀的一方。

代表處指出，真正破壞台海現狀、危及台海及亞太和平穩定的並不是維持現狀的台灣，而是企圖以武力或脅迫手段片面改變現狀的一方，任何將侵略風險歸責於受威脅者的論述，不僅無助於維護和平，反而可能弱化國際社會對武力脅迫的警覺，甚至形成錯誤的誘因。

台海和平攸關新加坡、區域乃至全球的安全與繁榮，因此，真正負責任的立場，應是共同反對以武力或脅迫片面改變現狀，而不是為可能使用武力的一方尋找理由。

新加坡政府官員過去多次強調台海和平穩定重要性。總理黃循財2025年10月接受澳洲媒體訪問時提及，新加坡立場明確，反對台灣獨立，奉行一個中國政策，認為各方包括台灣、美國和中國，都不應該單方面改變現狀，尤其是不應該採取任何非和平手段。

2026年1月，新加坡國務資政李顯龍在論壇上提及，台海情勢若不穩定，不僅影響兩岸或美中關係，更衝擊整個區域與全球，台海和平相當重要；新加坡反對任何單方面改變現狀的行為。2026年5月，新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）與中國外長王毅會談時指出，支持兩岸關係和平發展。

新加坡 涉台 台海 和平穩定 聯合國 亞太

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