聯合報一周大事8/30~9/5

國內

2日：國內出現急性病毒性C型肝炎群聚事件，十一名急性C肝病例曾於新北市板橋「安泰淞鶴診所」接受注射針劑，比對病毒核酸序列高度相似，研判存在共同感染源。

3日：行政院會通過史上最高規模的年度中央政府追加預算案，歲出規模達六○七六點三億元，將送立法院審議。

4日：九合一選舉登記結束，依據中選會公告，共有八十一人投入廿二縣市的地方諸侯選戰。

國外

1日：全球政府債券拋售潮持續升溫，日本公債殖利率衝上卅年來最高，美國、英國和德國公債也出現賣壓導致殖利率攀上多年來最高。

3日：俄烏戰爭已鏖戰四年多，俄羅斯總統普亭表示，俄烏仍有機會達成和平協議，包括美國及中國大陸的多國都準備好協助促成。

4日：美國總統川普在自家社群平台Truth Social發文，盛讚美國八月非農就業數據遠超市場預期，並再次施壓聯準會降息。