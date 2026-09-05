錢復、李大維對談台美關鍵時刻 憶蔣經國「必須理性處理此一大變」

外交部前部長錢復及李大維今天下午在七海園區對談故總統蔣經國時期的外交，錢復回顧美國與中華民國斷交，以及美國與中華人民共和國簽署八一七公報等危急時刻，錢復一邊回憶蔣經國叮囑他在台美關係生變前就準備好應對方案，李大維則是補充蔣經國日記內容，當時提到「始終把握住『忍』字」、「必須理性處理此一大變」等，稱蔣經國非常務實理性面對歷史變局。

錢復與李大維均曾任駐美代表及外交部長，對於美國事務涉獵廣泛深入，透過兩人對談，一一還原當年的準備及交涉工作。錢復說，蔣經國在1972年左右就開始提醒，美台關係可能會朝更壞狀況發展，時任美國總統從尼克森（Richard Nixon）、福特（Gerald Ford）到卡特（Jimmy Carter），蔣經國認知到美中建交大約免不了，所以私下指示錢復把未來美國對中華人民共和國與對中華民國外交關係的可能性都列出來，並研擬應對方案。

錢復表示，此一文件遞交上去之後，就沒有再討論；1978年蔣經國把該文件從行政院長辦公室帶到了總統辦公室，就在同年12月16日的凌晨，迎來美國駐華大使安克志（Leonard Unger）在深夜緊急求見時任總統蔣經國，告知美國將與中華民國斷交的訊息。

錢復指出，蔣經國在聽聞美方告知後，嚴正表示美方此一決策的後果非常嚴重，責任將來都由美國政府負全責，並告訴安克志，這麼重要的事情不可能聽從美方要求在7小時後才發表，將立刻對我政府及人民報告；此外，當美國副國務卿克里斯多福（Warren Christopher）抵達台灣協商台美斷交後續事宜時，蔣經國要求未來的雙邊關係要「根據事實、確定法律、安全保障、持續不變及政府關係」，這5項要求最後只有第5個沒有實現。

李大維補充蔣經國在1976年11月的日記就提到，美國推動對中國大陸關係正常化的政策不可能回頭，把此事往後推是我政府策略。

在談到另外一項影響台灣對美國關係及台灣安全巨大的八一七公報時，錢復直指當年主導簽署這項公報的美國時任國務卿海格（Alexander Haig）無恥到極點，還以賤人形容海格，稱海格為了要拉近與中國大陸的關係，對中共的要求照單全收。

八一七公報除重申上海公報與建交公報的立場外，還提到美國政府並不謀求執行對台軍售的長期政策，對台灣武器銷售在質或量，均不會超過美中兩國建立外交關係後近年來（美對台灣）所提供之水準，美國意圖逐漸減少對台灣之武器銷售，經由一段時間而趨於最終解決。

錢復說，美國打算與中國大陸簽署八一七公報前，就有美國國務院官員私下告知他，提醒這對台灣來說影響非常嚴重，他也立刻報回台北；在公報簽署前夕，新任美國在台協會處長李潔明（James Lilley）要求拜會蔣經國，口頭轉述了時任總統雷根（Ronald Reagan）的六項保證。

錢復說，蔣經國聽完李潔明的報告沒說什麼，轉頭交代他趕快致函雷根，提醒八一七公報對台灣的傷害，希望雷根三思；而雷根很快回信，信中說這是基於中共保證會以和平方式處理台灣問題的前提，失去這項前提則公報無效，希望台灣不要擔心；蔣經國指示錢復回信，對美方表達希望雷根不要在公報上簽名，後來國務院官員低調告訴我駐美代表處官員說，這項公報低調發布，上頭也沒有人簽名。

李大維說，蔣經國當時在日記上寫「今後對美情形不能樂觀」，這次事件我政府的回應，措辭要平靜，不要太強烈，還要以最大耐心與毅力，一點一滴去做。

後來，蔣經國派錢復到華府擔任駐美代表，處理包含對美軍購等重要議題；錢復返台履新時，曾建議蔣經國解除戒嚴，蔣經國一度稱這會動搖國本，最後，他在與華盛頓郵報發行人葛萊姆（Katharine Graham）會晤時，終於說出要解除長達38年的戒嚴。

外交部前部長錢復及李大維今天下午在七海園區對談故總統蔣經國時期的外交，這項活動由余紀忠文教基金會主辦。記者邱德祥／攝影

外交部前部長錢復（右）及李大維（左）今天下午在七海園區對談故總統蔣經國時期的外交，這項活動由余紀忠文教基金會主辦。記者邱德祥／攝影

外交部前部長錢復及李大維今天下午在七海園區對談故總統蔣經國時期的外交，這項活動由余紀忠文教基金會主辦。記者邱德祥／攝影

外交部前部長錢復（右）及李大維（左）今天下午在七海園區對談故總統蔣經國時期的外交，這項活動由余紀忠文教基金會主辦。記者邱德祥／攝影