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舊金山和約75週年 姚嘉文：台灣主權屬於台灣人民

中央社／ 台北5日電

舊金山和約簽署75週年，總統府資政姚嘉文今天表示，和約確定日本放棄台灣、澎湖，卻未將台灣交給任何國家，「台灣沒有主人，我們就是主人」，台灣主權屬於台灣人民。

台灣國家聯盟今天舉辦「舊金山和約75週年－國際法之下台灣主權之捍衛」座談會，邀請總統府資政姚嘉文、台灣教授協會秘書長許文堂、台灣教授協會會長薛化元、台灣青年世代交流協會理事長陳俐甫、台灣基進黨主席王興煥座談。

姚嘉文指出，馬關條約使台灣脫離清帝國，舊金山和約則使台灣脫離日本，不同之處是，後者沒有明定台灣交給誰。他認為，台灣主權確定脫離日本，也確定沒有交給任何國家，因此應由台灣人民自己決定。

薛化元表示，開羅宣言並非國際法上的條約，無法據此移轉台灣主權；舊金山和約則明定日本放棄台灣、澎湖，卻沒有指定主權歸屬。他強調，透過舊金山和約思考台灣地位，關鍵就是「台灣的地位由台灣人民決定」。

薛化元指出，台灣問題「一定要國際化，絕對不能國內化」，若被內政化，台灣將陷入不利處境。

陳俐甫表示，舊金山和約的重要性，在於提供台灣重新理解自身歷史位置的國際視角。祖先過去如何想像台灣的未來，都不能替今天的人做決定，任何國家有主權者的公民，都有權力決定現在、未來的命運。

舊金山和約 主權 台灣人

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