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高希均人生最後為何信基督教？ 牧師兒子揭曉
遠見‧天下文化創辦人高希均8月6日辭世，遠見‧天下文化今舉辦追思會。高希均在世時並未表示特定信仰，家族則都是基督教徒；他的牧師兒子高兆均今代表家屬表示，父親經過50年思考，在人生最後決定信仰基督教，他並提出3個理由，稱父親是他眼中「最富有的人」。
高兆均說，他見過許多富有的人，包括億萬富翁，但他認為爸爸最富有。第一個理由是當許多人不清楚人生方向時，爸爸是很年輕時就知道要做什麼，早早決定服務社會，把自己學到的頂尖知識帶回台灣傳播理念。「他拒絕成為政治家，很清楚自己的呼召是做教育家、改革家，希望台灣成為一流的國家，用筆來教育大家。」
高兆均認為爸爸最富有的第二個理由是永遠充滿喜樂。他笑說，媽媽常說爸爸一周工作8天，連他兒子都問他「阿公有累垮過嗎？」但事實是爸爸從未倦怠，因為他的工作就是他的喜樂，「這樣會有多富有」。高兆均並現場感謝天下文化所有員工，說他們就是爸爸喜樂的理由。
高兆均說爸爸最富有的第三個理由是「他充滿謙卑」。他說曾在爸爸75歲時送1只二手勞力士，會送二手，是因買不起新的。但即使是二手勞力士，爸爸也在幾個月後退回給他，說手上戴著這昂貴的東西覺得不舒服，習慣戴美金200元的手表就好。
他說這樣的謙卑，也讓爸爸一直知道自己的極限與人性的弱點，在人生的最後，信靠耶穌基督。兩天前家族為爸爸舉辦基督教儀式追思會時，很多人意外，以為爸爸是佛教徒，但爸爸是經過50年思考，才決定信靠耶穌。
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