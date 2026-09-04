重返民主運動現場！自由時代等逾2500冊開架 國史館重現鄭南榕史料

國史館今天表示，近期完成鄭南榕基金會捐贈的黨外期刊及圖書整理編目，超過2500冊書刊正式於台北閱覽室開架，包括鄭南榕1984年創辦、前後出版302期的「自由時代」系列週刊，以及「美麗島」、「新潮流」等黨外刊物，讓民眾透過第一手史料重返1980年代民主運動現場。

國史館發布新聞稿指出，鄭南榕基金會於去年4月7日言論自由日，將鄭南榕生前留存的「自由時代」系列雜誌，以及與「519綠色行動」、「二二八平反運動」、「新國家運動」等重要民主運動相關手稿、文宣、照片及其他史料，捐贈國史館典藏。

國史館除陸續整理出版「鄭南榕獄中日記」及「戰後臺灣政治案件：鄭南榕案史料彙編」5冊，也進一步整理其所藏期刊與圖書，完成編目後於閱覽室開架。

國史館表示，這次開架書刊超過2500冊，其中主要是鄭南榕1984年創辦的「自由時代」系列週刊。面對戒嚴時期行政查禁與停刊處分，鄭南榕預先登記多張出版事業登記證，刊物遭查禁後即更換刊名持續出版，形成具代表性的「時代系列」刊物。

除「自由時代」外，館藏還包括「民主時代」、「領先時代」等系列刊物。「自由時代」系列前後共出版302期，成為研究1980年代台灣政治、社會運動及言論自由發展的重要第一手史料。

這批期刊也涵蓋「自由中國」、「美麗島」、「八十年代」、「新潮流」及「民進」等不同黨外刊物，呈現戒嚴後期台灣反對運動多元的政治論述與社會思潮，相關藏書涉及台灣政治、歷史、社會、憲政及文化等議題。

國史館指出，戒嚴時期黨外雜誌不只是反對言論載體，也扮演突破官方資訊管制的重要角色。國內外政治事件、社會運動及遭主流媒體忽略的訊息，透過黨外雜誌社蒐集、訪談、查證及出版，再經發行網絡傳播全台，逐漸形成政府體系外的民間資訊網絡。

國史館表示，這批泛黃期刊與書籍如今重新向大眾開放，民眾除可從中認識鄭南榕如何透過閱讀、資訊蒐集及組織工作，將思想轉化為具體行動，也能理解1980年代台灣民主運動如何透過知識、出版與行動突破威權體制限制。