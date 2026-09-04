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蔣家五代姊妹都學霸！蔣得星曾獲5校錄取進柏克萊 勉勵學弟妹佳句被翻出

聯合新聞網／ 綜合報導
美國加州大學柏克萊分校校門。 法新社
美國加州大學柏克萊分校校門。 法新社

台北市長蔣萬安長子蔣得立近期因公費赴美交換計畫引發討論，同為蔣家第五代的蔣得聆也再次受到關注。事實上，她的姊姊蔣得星，過去申請美國大學時也展現驚人實力，曾獲5所學校錄取，最後選擇進入加州大學柏克萊分校就讀。

根據台北市私立靜心中學過去公布的升學資訊，蔣得星於2022年申請美國大學時，獲得美國加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）、加州大學戴維斯分校（UC Davis）、加州大學河濱分校（UC Riverside）、加州大學聖塔克魯茲分校（UC Santa Cruz）以及舊金山大學（University of San Francisco）等5校入學許可，其中舊金山大學更提供獎學金，最後她選擇進入柏克萊深造。

當年蔣得星也曾成為靜心中學「勇敢追夢，國中的我」靜心學長姐返校座談活動的宣傳人物。她在勉勵學弟妹時曾留下：「你桌上的書，是將來你做選擇的意氣和拒絕時的底氣。」這句話如今再度被翻出，讓不少人注意到她當年不僅升學成績亮眼，對未來人生的選擇也有自己的想法。

根據靜心高中官網，蔣得星除學習成績亮眼，也頗具藝術天分，曾於校內美術比賽高中組，獲得平面設計及西畫類組第二名的佳績。

除了蔣得星之外，蔣得聆本人的升學表現也相當突出。根據靜心中學公布的升學榜單，她高中畢業後獲得美國衛斯理學院（Wellesley College）、華盛頓大學（University of Washington）、紐約大學（New York University）、加州大學聖地牙哥分校（UC San Diego）、加州大學爾灣分校（UC Irvine）及加州大學戴維斯分校（UC Davis）等6所學校錄取。

其中，蔣得聆獲得華盛頓大學入學許可，校方另提供每年4200美元、約新台幣13萬元的獎學金。蔣得聆父親蔣友松則透露，蔣得聆目前就讀紐約大學。

蔣家第五代蔣得聆2023年在公開場合演奏小提琴情形。聯合報系資料照
蔣家第五代蔣得聆2023年在公開場合演奏小提琴情形。聯合報系資料照

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