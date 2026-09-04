左營社宅土方棄置 國家住都中心：後端違法轉運非管制範圍

高雄市左營區社會住宅工程廢棄物，遭業者非法棄置於高雄多處農地。國家住都中心今天指出，左營社宅土方確實運抵合格土資場處理，土資場後端違法轉運，已非工程合約與清運管制範圍，全力支持司法機關依法嚴懲不法。

黃姓業者等人涉嫌與合法土資場從事「假清運、真棄置」，將高雄市左營區社會住宅與停車場工程產生廢棄物，以「繞場」方式非法棄置於高雄多處農地，從中賺取利潤，高雄地檢署偵結依法起訴業者等34人。

國家住宅及都市更新中心下午發布新聞稿指出，左營社宅土方清運均依法提報並經高雄市府核准備查，左營社宅工程為國家住都中心興辦的左營區「永清安居」社會住宅統包工程，統包廠商為建國工程股份有限公司，統包商依法將剩餘土石方工程進行分包，並依規定提送「營建剩餘土石方處理計畫」，並經高雄市政府工務局同意備查在案，程序完全合法合規。

國家住都中心說明，中央興辦社宅工程對營建剩餘土石方處置均有完善落實的管理，完全符合契約及各縣市政府相關規定，本案剩餘土石方均依核定計畫，如實運抵兩家經主管機關核准之合法土資場收受處理，並完整取得合法流向證明。

國家住都中心進一步指出，本案工程清運處置至土方進入合法土資場，各流程皆符合法定與契約規範；經檢調調查，本案是土資場業者於「收受土方進場後」，涉嫌私自勾結外部集團進行違法回填，收受後的不法行徑發生於土資場端，已超出本案工程契約土方流向管制的範圍。

國家住都中心強調，社宅工程嚴格要求合法合規並防止不法情事滲入，維護社宅品質與環境永續，國家住都中心及監造團隊均恪盡職責、無任何涉案情事，對於下游合法土資場涉嫌違法破壞環境之行徑深表遺憾與譴責，全力支持司法機關依法嚴懲不法。

為防杜類似情事，國家住都中心指出，未來亦將要求營造廠商，針對土石方業者進行嚴格篩選，以確保土石方最終得到合法處理，守護國土永續安全。