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內政部：全台智慧建築標章2450件 續推永續智慧城市

中央社／ 台北4日電

內政部今天舉辦第5屆優良智慧建築作品頒獎典禮，政務次長董建宏表示，截至今年6月底，全國已有2450件公私有建築物取得智慧建築標章或候選證書，內政部持續致力推廣永續智慧城市，全面落實便利舒適、高齡友善的智慧生活環境。

內政部發布新聞稿指出，為鼓勵各界積極推動建築產業邁向智慧化與永續發展，上午舉辦「第5屆優良智慧建築作品頒獎典禮」，董建宏頒獎表揚8件獲獎作品。

董建宏表示，為擴大推廣智慧建築，內政部自民國107年起每2年辦理優良智慧建築評選，表彰積極投入推動的建築師、專業工業技師、起造人與參與智慧化相關系統整合者，5屆以來累計選出39件優良智慧建築，期盼透過優良作品引領國內建築設計，加速提升節能減碳與智慧生活機能。

董建宏指出，截至今年6月底，全國已有2450件公私有建築物取得智慧建築標章或候選證書，展現產官學界攜手推動的豐碩成果，未來內政部也將持續致力於推廣永續智慧城市，全面落實便利舒適、高齡友善的智慧生活環境。

董建宏說，這次最終遴選出8件兼具創新與實用價值的公有及民間作品，其中「中央研究院南部院區跨領域研究大樓（II）中央研究院南部院區院區綜合大樓」，為鑽石級智慧建築，是既有公有建築智慧轉型的示範典範，全面導入智慧化節能機制，落實能源效益「數據量化」管理，同時配置完善的防救防災與智慧警報系統，後期維運管理機制健全，具備極高的推廣應用價值。

此外，董建宏指出，「台中市太平育賢二期好宅」，展現以數位技術革新社宅營運的優異成果。此案成功將科技導入生活場域，透過專屬APP讓住戶與管理團隊無縫接軌，實現即時化、高效率的物業與設施維護管理等，並高度展現場域開放與經驗共享精神，積極扮演永續智慧科技的體驗與公共教育基地，讓社宅兼具居住環境與前瞻科技內涵。

內政部 智慧城市 永續

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