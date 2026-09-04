國際專家齊聚台灣 共探產業文化資產永續

文化部文化資產局4日舉辦「2026年台灣文化資產國際論壇」，以「台灣世界遺產潛力點及產業文化資產」為核心，聚焦台灣產業文化資產的保存、詮釋與永續發展。從國際視野與在地實踐出發，探討產業文化資產在當代社會中的新價值。

國際工業遺產保存委員會（TICCIH）亞太區副主席Moulshri Joshi、TICCIH 前主席暨現任特別顧問Miles Oglethorpe、日本工業遺產資訊中心（IHIC）總經理西川三津子、國際文化紀念物與歷史場所委員會馬來西亞分會（ICOMOS Malaysia）主席Faisal Abd Rahman及國內文化資產領域專家學者與會。

文化部長李遠致詞表示，連續三年參與台灣文化資產國際論壇，每一年來自於世界各國的專家學者到訪，都讓他深刻理解國際友誼的深刻與珍貴，尤其台灣在國際的處境特殊，也更需要這樣的友誼，讓國際看見台灣的世界遺產潛力點。

李遠以今年的論壇主題「礦脈未眠，歲月仍在山城流動」提到，像詩一樣的主題，描寫了雖然停止採礦，但是仍然能繼續在礦脈中挖掘歷史、故事，而歲月的流動則創造了過去資產的價值，充滿文學性的文字，完整的描繪了如水金九礦業、糖廠、菸業、酒廠等台灣工業遺址活化及空間現況。

文資局長陳濟民表示，台灣文化遺產國際論壇今年聚焦產業文化資產，以水金九礦業遺址等台灣世界遺產潛力點與相關產業場域為核心，回應當前國際社會對工業遺產保存、文化景觀治理、企業永續與地方共好的關注。

文資局指出，論壇三大專題涵蓋產業文化資產保存的不同面向。《專題一：世界遺產與產業文化資產價值》邀請TICCIH亞太區副主席Moulshri Joshi進行開場專題演講，從世界遺產框架與國際工業遺產保存趨勢出發，探討產業文化資產如何建立具國際說服力的價值論述。

《專題二：企業ESG視角下的工業遺產保存實踐》聚焦企業及國營事業在文化資產保存、場域再生與永續經營上的角色，透過糖業、水泥等產業案例，分享企業在轉型過程中回應歷史記憶、地方需求與環境治理，讓工業場域不只是生產空間，也能成為文化溝通、教育推廣與地方共好的公共場域。

《專題三：青年世代的產業文化資產保存行動》則關注青年參與、社區協作與地方創生，探討新世代如何透過研究、策展、走讀、社群行動與文化轉譯，重新連結產業記憶與地方生活，使文化資產成為跨世代共享與持續推動的永續力量。

文化部表示，文化資產不只是保存一棟建築、一座工廠或一段遺構，更是一個國家理解自身歷史、面向未來的重要基礎。台灣在現代化過程中，礦業、林業、鐵道、糖業、水泥等產業，曾支撐國家建設、城市發展與人民生活，也留下深厚的勞動記憶、地方經驗與文化景觀。