大學宿舍品質落差惹議 民團提5訴求促納居住政策

大學將開學，民間團體今天針對大學宿舍提出5項訴求，包含應納入居住政策規劃、降低學校宿舍經費自籌、中籤率計算應反映真實、檢核既有老宿舍並提前評估改善或新建計畫。

隨大學開學時間接近，不少新生開始入住學校宿舍，也在網路分享宿舍開箱文，卻有些宿舍經過改善相當豪華，也有學生自嘲是住到「純獄風」宿舍，引發網路熱議。

青年思潮、台灣學生聯合會、OURs都市改革組織等民間團體今天共同召開記者會表示，宿舍差異是政策造成，提出5項訴求要求教育部精進。包含，第1、應將大學宿舍納入居住政策規劃；第2、仿效社宅「非自償」降低學校自籌比例。

此外，團體也訴求，第3、檢視「二三四年級不准抽」規定，計算、改善真實中籤率；第4、小宿舍、老宿舍應檢核、改善品質；第5、宿舍會老、施工床位會少，制定提前評估、新建或改建計畫。

台學聯理事長陳昱仁表示，目前經費多數自籌的作法，恐導致學校將營建成本轉嫁到住宿學生身上；中籤率方面則長年以登記抽籤學生為分母計算，無法真實計入因自認為抽不到而直接放棄、或遭學校排除資格的高年級學生。此外，舊宿舍修繕期間造成的床位減少也會衝擊學生，應提早評估與規劃。

政大學生會長曹敦閔以校內情況為例指出，政大部分宿舍屋齡已40年，4人睡上下舖、每人平均只有1.134 坪。教育部雖然已修相關規定，提出每人應至少分配4坪空間，但僅針對新建宿舍，認為舊宿舍也應納入檢核、訂定改善計劃。