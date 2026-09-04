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環境部高階人事異動 王嶽斌掌綜規司、儲雯娣升水保司長

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導

環境部4日宣布高階人事異動，水質保護司司長王嶽斌調任綜合規劃司司長，水保司司長則由副司長儲雯娣升任。環境部近期也將針對10至11職等中高階人員進行職務輪調，希望增加不同司署間的業務了解與跨單位合作。

環境部長彭啓明表示，隨著全球邁向2050淨零，環境部角色已逐步從環境管制，轉向政策整合與產業輔導。其中，綜合規劃司負責整合部會整體政策，未來須規劃淨零路徑、資源循環、環境治理、氣候調適及數據治理等十年戰略，並強化跨部會及公私部門合作。

王嶽斌過去擔任水保司司長期間，導入AIoT感測及水質、水量自動連續監測，推動科技執法、廢水發電及畜牧糞尿資源化等措施。彭啓明表示，看重其數據治理及跨域整合經驗，因此由他接掌綜規司。

彭啓明並提出四項任務，包括規劃未來十年綠色轉型政策，整合氣候調適、淨零綠生活及循環相關法規；擴大AI與數據治理應用；培育中壯年及新世代幹部，建立接班制度；以及強化跨部會、公私協力與國際永續政策鏈結。

新任水保司司長儲雯娣具台大公衛、中央環工雙碩士背景，未來將延續水保司現有政策，推動廢水綠色轉型、畜牧資源化及能源利用，並建立新興污染物監控體系。

彭啓明表示，這波人事調整除兩名司長異動，也希望透過中高階人員跨單位歷練與世代接班，為環境部未來十年的淨零及永續政策布局人才。

環境部 淨零 水質

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