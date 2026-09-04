影/謝金河籲贈台積電股票獎勵生育 賴清德：可用成長津貼買

台灣金融服務業聯合總會今天舉辦「金融發展與前瞻研討會」，總統賴清德、金管會主委彭金隆、台灣金融服務業聯合總會理事長董瑞斌及財信傳媒集團董事長謝金河出席，共同探討台灣金融業下一階段發展方向。

面對台灣經濟成長、AI紅利及少子化等議題，謝金河致詞時當面向賴清德建議，政府若要鼓勵生育，不如「給每個新生兒一張台積電股票」，而且設定18歲後才能出售。

謝金河表示，如果每個新生兒戶頭都有一張台積電股票，每年還能領取股息，持續累積資產、陪伴孩子成長，這樣的生育獎勵才真正「用在刀口上」，也可能讓台灣成為全世界最有感的國家。

謝金河也認為，賴清德目前掌握的政策籌碼比過去任何時代都多，可以大步向前走，相信賴清德能帶領台灣走出更寬廣的發展格局，讓台灣金融業更加「兵強馬壯」。

對於謝金河提出的「一人一張台積電」，賴清德隨後致詞時笑回，「恐怕沒有辦法在這裡宣布每個孩子可以得到一張台積電的股票」。不過，政府從明年1月1日起推動「0到18歲成長津貼」，18歲以下兒少每月可獲得5000元，其中0至6歲由家長領取5000元；6至18歲則由家長領取2500元，另外2500元由政府代為存下，12年累計約36萬元。

賴清德說，這筆成長津貼未來可以用來投資台灣企業，例如購買台積電股票，也可以選擇兆豐金控或其他銀行股票，讓孩子從小累積自己的資產。

賴清德總統（圖）上午出席「金融發展與前瞻研討會」，面對謝金河建議給新生兒一張台積電股票。賴清德回應，可用0-18歲的成長津貼買。記者黃義書／攝影