影／卓榮泰赴彰化宣示嚴打綠能犯罪 誓言落實二次能源轉型

行政院長卓榮泰今天前往彰化出席「防制綠能犯罪座談會」，面對中央與地方司法、行政官員及產業代表。他在致詞時強調，國家產業發展極需穩定且潔淨的電力，政府絕不容許少數不法份子與貪腐行為阻礙綠能發展，將結合中央與地方執法機關，全力打擊綠能犯罪，為台灣綠能產業開創陽光、正向且健康的發展環境。

卓榮泰表示，產業要進入國際市場並提升競爭力，潔淨能源是不可或缺的必要條件。然而過去在推動多元綠能的過程中，卻遭受不法份子、公務人員及民意代表等介入，以違法手段滲透綠能產業，造成社會許多質疑，甚至使綠能發展面臨停擺與汙名化的困境。卓榮泰直言，這種情況在國家發展政策上「絕對不能再發生」。

為徹底解決綠能弊端，卓榮泰特別指示相關部會與法務部，要求檢察、警察、調查及廉政等機關主動深入各地，召集地方執法單位與業者座談，傾聽產業困境並分析歷史案例。他強調，政府將以最大決心貫徹賴清德總統宣示的「二次能源轉型」政策，包含發展多元綠能、科技儲能、擴大節能及強化台電電網韌性等措施。卓榮泰宣示，政府會全力去除綠能發展的汙名，讓綠能政策回歸透明與正軌，成為支持台灣產業與科技發展的強大後盾。

卓榮泰指出，政府致力於推動綠色能源發展，並將以「制度公開、計算合理」為核心原則，讓合法守法的業者能正正當當開發，同時讓依法行政的公務員不再裹足不前。他重申，政府將結合檢警調及中央與地方行政機關之力，用盡所有方法打擊不法業者，遏止不法份子上下其手。

卓榮泰表示，健全制度與簡化流程是推動綠能的重點方向，政府將持續透過法規完善與加強執法能量，縮短各地資訊落差。他強調，在發展綠能的同時，必須兼顧環境保護、國土合理利用，並保障漁權、農權及廣大國人的公共安全。

談及台灣綠能發展現況，卓榮泰提到日前前往台中港視察彰化離岸風場的經驗。他指出，台灣今年新增的離岸風電新增裝置容量已躍居「世界第三」，累積裝置容量更名列「世界第七」，吸引眾多國際大廠將台灣風電視為追尋標竿。

卓榮泰表示，政府將打造乾淨且安全的綠能環境，並向國人與國際社會宣示，台灣開雙手歡迎多元綠能開發，並將持續為產業提供安心經營的環境，共同邁向能源轉型與經濟發展目標。