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9月16日至18日花東大規模震災演習 921發國家級警報全台演練

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
內政部政務次長馬士元（左）、消防署主秘鄭志強（右）今出席內政部部務會報會後記者會。記者劉懿萱／攝影
內政部政務次長馬士元（左）、消防署主秘鄭志強（右）今出席內政部部務會報會後記者會。記者劉懿萱／攝影

內政部今部務會報安排消防署報告國家防災日演練及系列活動，內政部政務次長馬士元在會後記者會上說，今年國家防災日以「強震危機、吾有以待」為主軸，9月16日至18日演練大規模震災救災動員，9月21日測試地震、海嘯警報，提升國家整體防災應變能力。

馬士元說，今年以「強震危機、吾有以待」為主軸，9月11日在新北市滬尾防災宣導主題館，辦國家防災日系列活動啟動記者會，9月16日至18日規畫大規模震災救災動員演練，9月21日當天測試多項警報，提升國家整體防災應變能力。內政部除持續辦理防災士培訓，公寓大廈減災防護指引（大橘書）預計9月中開始發放。

消防署主秘鄭志強說，大規模震災救災動員演練每年都有，今年9月16日至18日在台東縣、花蓮縣舉辦，模擬花東縱谷斷層系統南段發生芮氏規模7.3、最大震度達6強、震源深度14公里的地震，動員跨縣市、民間及國際能量實兵搶救演練，驗證中央與地方協作機制、開設防災協作中心、動員防災士、海上資源運補、和平電廠救災演練等。

鄭志強說，9月21日上午9時21分中央氣象署將發送「國家級警報」訊息，請民眾配合演練，抗震保命3步驟「趴下、掩護、穩住」；上午9時30分災防告警細胞廣播系統及防空警報系統，將發布海嘯警報；10時59分至11時1分，各電視台亦將同步切換至公視頻道播放災防訊息，讓民眾在多元管道接收災害緊急訊息時，能冷靜面對並熟悉避難動作。

內政部補充，民眾平時可預先下載「消防防災e點通」APP，每個家庭也應儲備至少3天物資與緊急避難包，共同齊心建立互助防災文化，強化台灣社會防禦韌性。今年國家防災日相關系列活動自9月1日起跑，至10月31日止。民間企業包括愛買、遠企、振宇五金、萬家福、小北百貨等全國5家實體賣場，及32家網路平台聯合響應設置「防災專區」，呼籲民眾平時應備妥緊急避難包，推廣防災準備概念。

國家級警報 演習 內政部 台東 花蓮

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