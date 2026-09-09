懶人包／千億補貼換來生育率探底？「台灣少子女化」對策計畫大體檢

行政院於2018年7月核定少子女化對策計畫，2018至2025年度累計編列達5839億元預算，但這筆政府的「天價投資」，卻換來總生育率跌至0.695的歷史新低，並出現無情交叉。到底政府錢花去哪了？為什麼國家明明願意砸錢，大家對生育還是無動於衷？

《聯合新聞網》帶您從政府當前政策計畫、預算規劃進行體檢，揭開國內生育現況與國家政策的差距及對比；精算活在台灣，生與不生的家庭成本精算；直擊撒錢難解生存焦慮的政策盲點，並借鏡他山之石，試著為台灣少子女化困境，釐清原因，尋找解方。

文章目錄 一、預算暴增vs.生育率探底

二、生與不生 家庭成本差多少？

三、撒錢難解生存焦慮 為何政策無效？

四、他山之石 國際經驗如何破解危機？





預算與生育率 出現極端黃金交叉

針對行政院盤整各部會資源所整理的「我國少子女化對策計畫2.0」分析報告，政府少子女化相關預算從2018年的233.79億元，一路上調至2025年的1177.10億元，整體預算成長近5倍，總金額突破5700億元。

但對照全國總生育率（TFR），卻是不升反降，從2018年的1.06跌至2025年預估的0.695，不但一路下滑，還創下歷史新低。

不婚、晚婚與遲育現象 持續惡化

．適婚男女未婚率飆升

20到44歲適婚男女未婚比率，在2025年底達60.06%。其中，據國科會於2025年6月提出之「少子女化問題與對策實證調查分析報告」指出，30到34歲的未婚率，更從1975年的9%，遽增至2021年的將近6成。

．生育年齡推遲

2025年國內女性生第一胎的平均年齡，已延後至31.8歲；35歲以上的高齡產婦占比，從2001年的8.94%，瘋狂攀升至2025年的33.66%。

■ 體檢點評：

台灣少子女化預算近年不斷加碼，拉抬生育率的預算與成效，卻形成刺眼的「黃金交叉」，反映出單純依靠津貼補助，已難以扭轉國內由不婚、晚婚及遲育所交織的社會結構性困境。台灣社會面對的，不只是育兒成本問題，而是年輕世代對婚育選擇，已出現明顯改變。

若要有效打破少子化僵局，未來政策首先得先跳脫傳統補貼思維，不能只問「還要編多少預算」，更該全面檢視整體育兒環境、居住與生活成本，與職場環境、友善度等根本面，才能真正減輕年輕世代的生育負擔與焦慮。





台灣生育率持續探底，114年國內女性生第一胎的平均年齡，已延後至31.8歲。聯合報系資料照

生小孩vs.不生小孩轉投資，20年資產差距

根據過往多家媒體報導統計，在台灣，平養一個小孩到20歲，中產階級家庭平均約需花500萬至600萬元。若取中位數550萬元計算，平均每月花在育兒的費用約2.3萬元。

若一對夫妻選擇不生小孩，每月就多出2.3萬元可彈性運用，若將這筆資金持續投入年化報酬率5%至7%的指數型市場（如市值型 ETF），20年下來可累積的淨資產就將近千萬元。

．退休財務自由

1000 萬元以上的資產儲備，搭配台灣勞退／勞保，足夠讓雙薪頂客族提早5至10年達成財務自由。退休後的生活也能有更高的財務自由，不用替下一代擔心。

．風險管理優勢

養育子女屬於不可逆的「強制性現金流支出」；不生小孩的夫妻較可保有高度財務彈性，也能維持較好的生活品質。在遭遇經濟不景氣或職場變故時，能隨時調整投資金額。

年輕人的生存與居住焦慮

．高房價所得比

觀察全國房價所得比變化，從2014年的8.41倍攀升至2024年的10.76倍，顯示房價成長速度，遠超過國內的薪資漲幅。

．低薪困境

2025年初任人員薪資平均，高中職畢業生僅3.1萬元，大學畢業生僅3.6萬元，高房價與低薪，讓青年難以組建家庭。

■ 體檢點評：

當生養一個孩子，20年可能要付出近600萬元；同樣的錢如果不投入育兒改拿來投資，20年後甚至可能累積逾千萬元。這筆「生或不生」的資產差距，不只反映出家庭理財「不生孩子轉投資」的選擇，某程度也看出，青年世代以現實盤算來回應對國內經濟、生活等大環境的集體焦慮體現。

唯有社會結構能重新建立更具支撐力的薪資與居住環境，才能讓台灣青年在追求財務自由與承擔家庭責任之間，不必面臨只能做出無奈的單選抉擇。





不只台灣民眾不婚不生，「少子女化」也成為全球許多國家同步面臨的困境。聯合報系資料照

政策主軸偏重「已婚支持」 忽視「源頭不婚」

我國絕大多數新生兒為婚生子女（占96%以上），但審計部指出，政府政策過度聚焦於已婚家庭的育兒補助，對於「未婚族群」的交友、婚配需求投入極低（例如單身聯誼每年僅編列約70萬元，名額嚴重供不應求）。

工時過長 壓縮青年社交時間

未婚人口中有6至7成身邊沒有穩定交往對象。然而，台灣勞工工時長（年總工時達2020小時，遠高於OECD平均的1742小時），讓青年根本沒有多餘時間經營社交與感情生活。

補助加碼 反而引發萬物齊漲

政府雖然提高育兒津貼與托育補助，但托嬰中心、幼兒園及月子中心價格也同步上漲，補助效果部分遭抵銷。其中，私立托嬰中心因市場自由化及精緻、特色服務需求，近5年價格漲幅約20%至30%；準公共托育則因政府收費天花板每兩年會滾動檢討調整，價格仍上漲約10%至15%；月子中心則受到醫護人力短缺、原物料及一條龍服務成本增加影響，價格漲幅約25%至40%。補助增加的同時，育兒相關服務成本也持續攀升，讓家長實際感受到的減負效果有限。

職場文化 對育兒家庭不友善

國內雖然有育嬰留職停薪制度，但職場文化對育兒家庭整體仍不友善、彈性工時落實有限，導致台灣男性整體育嬰參與率，與他國相比仍偏低。

■ 體檢點評：

為了搶救國內生育率與人口危機，行政院提出了「少子女化對策計畫2.0」，但細究實際狀況與政府作為，可發現仍持續聚焦於發放育兒津貼和租稅扣除，卻忽視了通膨因素、對高房價應對不足、且對企業落實友善職場缺乏實質懲罰與誘因，更恐讓國家級的少子女化戰略，反陷入流於形式的「口號式補貼」困境。





台灣職業婦女夾在懷孕、育兒與職場和家庭間，比起男性往往承擔較多責任與抉擇上的壓力。聯合報系資料照

當人口問題已成為全球亟待解決的重大危機，看看其他與台灣一樣，同時面臨「少子女化」困境的國家，如何從稅制、社會文化與政策上給予實質支持。

法國：獨特稅制改革與法律承認

．稅制支持 稅負跟著家庭人口調整

法國解決少子女化，不單靠一次性生育獎勵，而是透過「家庭商數」將子女納入所得稅計算。家庭人口越多，稅負計算也隨之調整，讓養育子女的家庭獲得持續性的租稅支持。

．非婚也有保障

法律逐步淡化「婚生、非婚生」的差別，只要依法建立親子關係，子女原則上享有相同的權利與義務。未婚父母也能透過法律程序確立親子關係，孩子的扶養、繼承等權益，就會受到同等保障。

日本：從鼓勵生育轉向「降低養育與工作代價」

．從「給一筆錢」變長期補助

近年把補助從出生當下延伸到孩子成長階段，2024年大幅擴充兒童津貼，取消所得限制、延長發放年齡至高中階段，第3名以上子女每月提高至3萬日圓，並改為一年發放6次。

．強化父親育嬰假

2025年起，進一步提高出生後育兒期間的給付，降低父親請假造成的所得落差；男性育嬰假使用率也從2022年度的17.1%，提高至2023年度的30.1%。

在台灣如果平養一個小孩到20歲，統計中產階級家庭平均約需花480萬至600萬元。聯合報系資料照

新加坡：社會經濟系統全面支持生育家庭

．把生孩子和「住房」一起處理

把年輕夫妻的結婚、購屋與生育視為連續的家庭政策，而非三個獨立問題。政府除了Baby Bonus，也提供年輕家庭住房支持，希望降低組成家庭的居住門檻。

．生越多政府支持越多

新加坡對生育家庭補助， 是由現金補助＋兒童發展帳戶（CDA）政府配對提撥組成。 2025年推出「Large Families Scheme」，第3名以上子女除了增加CDA補助，還有5000新加坡元的孕產醫療儲蓄補助，以及孩子1至6歲期間每年1000新加坡元的家庭生活點數，把補助從「出生」延伸到幼兒成長階段。

瑞典：父職強制分擔與平價公托

．國家分攤長期育兒成本

不只在孩子出生時給一筆補助，而是透過兒童津貼、育兒給付、保育服務及住宅津貼等制度，分攤家庭長期養育成本。

．育兒責任不單壓在母親

瑞典每名孩子共有480天有薪育嬰假，雙親原則上各分得一半，其中每位家長有90天是專屬自己的「不可轉讓假」，也就是爸爸不能把這90天全部讓給媽媽使用。目的就是讓父親實際離開職場，不讓母親一人承擔育兒責任。

．供高涵蓋率的公托資源

大量提供平價且普及的公共化托育，降低家長托育成本。

■ 體檢點評：

從法國的稅制、瑞典的父職與托育，到新加坡「一網打盡」式的支持，與日本的長期補助制度，各國對少子女化的解方雖然作法不同，卻都不約而同把「養孩子的成本」納入國家政策。

這些「他山之石」也提醒台灣，解決少子化的癥結，恐怕不只是生育當下有多少補助，而是生了孩子之後，家庭能否負擔住房、托育、教育與職涯中斷的長期代價。唯有跳脫短期補貼、勸生的心態，從稅制改革、性別平權乃至於居住政策進行結構性制度重組，才能有效降低台灣青年「不敢生」的現實風險。