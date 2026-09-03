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「我的減碳存摺2.0」X「922無車日」加碼兌、加碼抽! Lenovo V14筆電、華航亞洲線不限航點來回機票等你拿!

文／ 臺北市公共運輸處 提供

基北北桃「我的減碳存摺2.0」加碼兌、加碼抽！從即日起到年底，「月月兌」加碼推出「無車出行悠遊付15元公車回饋金」好禮!另外，廣受好評的「月月抽」回歸，8月1日至10月31日間，每週五搭(騎)乘1次大眾運輸，每月累積滿4次，就有機會抽Lenovo V14筆電、中華航空亞洲線不限航點來回機票、Apple iPad Pro、智慧型手機、空氣清淨機等超過120個好禮!

活動參加方式說明如下：

●「加碼月月抽活動」(活動日期：8/1-10/31)：於活動期間內每週五須搭(騎)乘1次大眾運輸(基北北桃都會通範圍內運具)，每月累積滿4次，即可獲得當月抽獎資格，舉例：小悠於8/3搭乘公車、8/10搭乘捷運、8/17騎乘YouBike、8/24搭乘捷運，共計4次，即可獲得8月抽獎資格。另外：

1.於活動期間內首次加入「我的減碳存摺2.0」之新會員，當月可再獲得1次抽獎機會。

2.922無車日當日搭乘大眾運輸(不含公車)者，9月可再獲得1次抽獎機會。

3.8、10月最多獲得2次抽獎機會，9月最多獲得3次抽獎機會。

●「月月兌加碼活動」(活動日期：8/1-12/31)：累計減碳量5公斤即可獲得「無車出行悠遊付15元公車回饋金」兌獎機會，每月各提供5,000份，9月更高達85,000份，共計10萬5,000份。

只要加入悠遊付APP會員，登錄減碳存摺活動，每天走路，以及使用記名悠遊卡搭(騎)乘基北北桃公車、捷運、YouBike、臺鐵、公路及國道客運等公共運具，就可以換算減碳量，除了抽獎還能兌好禮，更可提供參與的朋友隨時掌握自己的碳足跡！你我綠運輸，減碳愛地球，月月兌好禮，還不心動嗎？詳細活動辦法、參加方式及獎項請詳活動網站(https://co2-passbook.com/)。

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