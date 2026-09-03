蔣家第五代出才女！蔣得聆高中畢業錄取美6名校 還拉一手好琴

近日台北市長蔣萬安長子蔣得立公費赴美加交換計畫掀起議論，讓同為蔣家第五代的蔣得聆再次受到關注。蔣得聆為蔣經國次子蔣孝武孫女，亮眼的氣質外貌及優異學業表現曾受到媒體報導。根據她高中母校台北市私立靜心高中的官網資訊，蔣得聆高中畢業時一口氣獲得6所美國大學錄取，並在官方IG公布她獲得華盛頓大學入學許可，並獲得校方每年4200美元(約新台幣13萬元）的獎學金。

校方公布的升學榜單顯示，蔣得聆獲得美國知名文理學院衛斯理學院（Wellesley College）、華盛頓大學（University of Washington）、紐約大學（New York University）、加州大學聖地牙哥分校（UC San Diego）、加州大學爾灣分校（UC Irvine）及加州大學戴維斯分校（UC Davis）等6校錄取，升學表現受到學校肯定。

除了學業優異，蔣得聆過去也曾在公開場合拉奏小提琴，在媒體上曝光。2023年10月，婦聯會舉行蔣宋美齡逝世20周年追思活動，當時仍就讀高中的蔣得聆受邀與專業愛樂管弦樂團同台演奏〈You Raise Me Up〉。當時她身穿黑色小禮服登台，穩定的台風獲得現場掌聲，活動結束後也受到不少長輩稱讚。

蔣得聆獲得媒體關注，與其家族背景有關。她是蔣經國次子蔣孝武的孫女、蔣友松的女兒，屬於蔣家第五代「得」字輩，與蔣萬安長子蔣得立為堂姊弟關係。

靜心高中2年前公布蔣得聆申請到華盛頓大學的優秀表現時，不少網友在留言區稱讚其外貌出眾，「很好看的一個人」、「真的好漂亮」，也有人發現蔣得聆眉宇之間似有蔣中正的影子，「眼神有幾分陰鷙，氣質頗具先祖遺風」、「眉眼好像蔣校長」。

靜心高中於2024年公布蔣得聆最終選擇華盛頓大學就讀。圖擷自靜心高中IG

蔣家第五代蔣得聆2023年在公開場合演奏小提琴情形。 聯合報系資料照