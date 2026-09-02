AI來了，責任也來了：中小企不能迴避的ESG新考題。 圖／AI生成，王鳳奎教授提供

現在不少企業主都有同一種焦慮：別人都在用AI，我是不是也該導入？但真正值得問的，不只是「要不要用AI」，而是「用了AI之後，企業準備承擔什麼責任？」

過去談ESG，許多中小企業認為那是大企業的事；談AI，也常以為買幾套工具、提高效率就算完成轉型。然而，當AI進入營運，AI與ESG已快速交匯。

AI會影響用電、流程、用人、資料與決策，而這些正是ESG關注的核心。企業未來不只要回答「AI能省多少時間、降低多少成本」，還要回答：當AI參與招募、採購、排程甚至管理員工時，出了問題，由誰負責？

台灣企業正同時面對數位與永續轉型。前者處理資料與流程，後者面對能源、碳排、供應鏈與客戶要求。到了AI時代，兩條路正逐漸合流。

沒有數據，就無法管理碳排；沒有數位化，就難以追蹤能源與供應鏈；資料愈多，愈需要AI分析。ESG也迫使企業改善資料品質與透明度。數位化讓永續做得到，永續則告訴企業AI投資要解決什麼問題。

對中小企業而言，最直接的是「E」。當大型客戶要求供應商提供碳足跡、能源使用與減碳紀錄，碳排就不再只是環保議題，而是成本、報價與訂單問題。AI可降低永續管理門檻。需求預測可減少庫存與報廢，智慧排程與預測維修則能降低耗能。很多減碳，其實就是找出浪費、提升效率。

更大的挑戰來自「S」與「G」。代理式AI正從回答問題的工具，變成能搜尋、分析、規劃甚至執行工作的「數位同事」。這有助中小企業紓解缺工，但也要思考：導入AI，是為了少用幾個人，還是讓員工創造更高價值？

如果企業一方面高喊ESG，另一方面卻用不透明的AI進行考核、履歷篩選或人員淘汰，這樣的永續很難令人信服。因此，AI轉型不能只編列軟體預算，也要投入人才培訓。員工不只要會做事，更要會使用AI、監督AI，並對AI產出做出專業判斷。

至於「G」，治理，可能才是AI時代最大的責任。當AI開始分析合約、處理退款、調整庫存或參與採購，企業不能用一句「AI算錯了」卸責。AI不會替企業承擔責任，最後負責的仍是人。

因此，中小企業要建立清楚的AI治理原則。人事、重大合約與財務等高風險事項，應保留人工最終決定權；中風險工作由人監督，低風險工作才適合高度自動化。

許多企業推動AI的錯誤，是先買工具再整理流程，結果只是讓錯誤流程跑得更快。中小企業不必一開始就建置龐大的ESG平台或自行訓練AI模型。更務實的做法，是從能源、庫存、排程等「高價值、低風險」場景開始，先讓成果反映在成本與效率，再逐步建立資料權限、人工覆核、碳數據與員工訓練。

未來市場不只問企業有沒有AI，也不只看有沒有ESG報告。拉開差距的，是企業能否利用AI創造效率並控制風險；既能減碳，也能保障員工；既能使用數據，也尊重隱私；敢把工作交給機器，也有人願意為最後決策負責。

AI可以讓企業跑得更快，但ESG決定企業能不能跑得久。技術可以買，系統可以外包，碳盤查可以找顧問，但企業的價值選擇與最終責任，不能外包給AI。