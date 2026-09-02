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深耕八年成果亮眼！新北勞工局以33項首創政策鍛造最強勞權護盾

文／ 新北市政府勞工局

市長侯友宜今（2日）在市政會議頒獎表揚資拓宏宇等5家績優幸福企業。 圖／新北市政府勞工局
市長侯友宜今（2日）在市政會議頒獎表揚資拓宏宇等5家績優幸福企業。 圖／新北市政府勞工局

新北市勞工局今(2)在市政會議進行專題報告，局長陳瑞嘉以「落實勞權保障與職場安全---建構勞工的堅實後盾」為主題，針對「就業服務、權益保障、職場安全、福利福祉」四大主軸，分享8年各項勞工協助作為。陳瑞嘉強調，新北市全國勞動人口最多，勞工局同仁齊心協力，締造多達33項全國首創政策與六都第一的施政成果，逐步為勞工構築起一座厚實、穩健的勞權盾牌，讓勞工朋友及家庭一起過好日子。

新北市致力於減災有成，連續七年「失能傷害頻率」皆為六都最低。 圖／新北市政府勞工局
新北市致力於減災有成，連續七年「失能傷害頻率」皆為六都最低。 圖／新北市政府勞工局

市長侯友宜聽取報告後表示，新北市是全國勞動人口最多的城市，市府有責任成為勞工朋友最堅實的後盾。目前勞工局已達成33項全國首創，他特別舉出失能傷害頻率、身障就業企業進用率、勞資爭議仲裁、企業托育這幾方面，都締造了「六都第一」的佳績，此外侯市長也鼓勵企業持續投入友善家庭措施，提供更優厚的環境照顧，讓勞工朋友能安心工作、兼顧家庭。侯市長也不忘鼓勵各局處要與勞工局並肩作戰，積極捍衛勞工朋友的勞動權益。

新北市勞工局長陳瑞嘉今(2)在市政會議進行專題報告，分享8年各項勞工協助作為。 圖／新北市政府勞工局
新北市勞工局長陳瑞嘉今(2)在市政會議進行專題報告，分享8年各項勞工協助作為。 圖／新北市政府勞工局

陳瑞嘉指出，新北市有209萬勞動人口，勞工局設立了全國最多的9個就服站、29區皆有就服據點，致力打造「30分鐘可達就業服務網」，提供最便民的就業服務。近年勞工局還陸續成立婦女及中高齡者職場續航中心、銀髮人才服務據點、職業重建服務中心，為青年、中高齡、婦女，建構「全齡就業支持」，也為新住民及身障者，提供適才適所的就業機會，積極創造共融職場。

秉持「凡事豫則立」的正向思維，勞工局不僅持續精進調解、仲裁等多元爭議處理機制，更全面提供「特定對象多語通譯」及「義務律師代理職災調解」等全方位協助，即便面對「十年九不遇」的複雜、罕見勞資糾紛，也能高效弭平勞資雙方爭議，積極落實人權關懷精神、守護基層權益。

職場霸凌防治新制於今年7月正式上路，新北勞工局辦理多場宣導會及說明會。 圖／新北市政府勞工局
職場霸凌防治新制於今年7月正式上路，新北勞工局辦理多場宣導會及說明會。 圖／新北市政府勞工局

針對職場安全部分，陳瑞嘉指出，職場霸凌防治新制於今年7月正式上路，勞工局已辦理多場宣導會及說明會，展現新北市落實「零霸凌、零容忍」決心。勞動檢查處透過專案檢查，以預防為手段，杜絕各種職場危害，提供勞工更健全的職場環境。新北市致力於減災有成，連續七年「失能傷害頻率」皆為六都最低。

為了維護職災勞工權益，勞工局還提供「一案到底」的溫暖陪伴與經濟扶助，三度榮獲中央評鑑優等肯定。勞工局更首創將勞權課程引進國高中職課堂，讓年輕學子提前建立勞動知能與求職防騙觀念。為減輕勞工育兒壓力、協助工作與家庭平衡，勞工局補助企業提供照顧資源，除了補助興辦托育硬體設施，亦率先全國，補助「托育人員人事費」及「專業諮詢服務費」，讓幼兒托育更完善。同時今天市政會議還由侯市長頒獎表揚資拓宏宇、志聖工業、美商深特、宸曜科技、渣打商銀等5家績優幸福企業，肯定他們營造支持員工兼顧工作與家庭的友善職場。勞工局期盼透過各項政策，為勞工朋友打造友善、安全、永續的工作環境。

勞動雲官網：https://ilabor.ntpc.gov.tw/

(新北市政府勞工局、新北市政府就業服務處 廣告)

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