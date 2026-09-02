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國慶晚會10月9日新北登場 9月5日開放線上免費索票

中央社／ 記者曹亞沿新北2日電

115年國慶晚會10月9日將在新北板橋登場，除邀請鄭宜農等金曲歌手外，演唱「灌籃高手」片尾曲的日本歌手大黑摩季也將來台獻唱。9月5日下午1時起在KKTIX開放免費索票，每人限2張。

新北市文化局今天發布新聞訊息，115年國慶晚會將於10月9日晚間6時在新北市板橋第一運動場舉行，今年以「世界的舞台 齊聚台灣」為主題，採免費索票入場、對號入座，預計開放超過9000席次，數量有限、索完為止。

文化局說明，今年國慶晚會將由陳明珠、劉傑中搭檔主持，演出卡司包含金曲獎最佳原住民語歌手桑布伊、最佳台語女歌手鄭宜農，以及最佳客語歌手黃子軒，展現台灣音樂軟實力。另外，有「三姊」之稱的江淑娜將與Taiwan Top團隊「龍潭愛樂管弦樂團」合作演出，新生代歌手HowZ也將演繹嘻哈歌曲。

除國內藝人外，演唱經典動畫「灌籃高手」片尾曲的日本歌手大黑摩季也將來台獻唱，印尼獨立流行搖滾三人樂團Grrrl Gang、韓國獨立民謠歌手兼作曲家李瀧等都將齊聚新北。國慶晚會也邀請新北市交響樂團、變裝皇后等多組表演團隊，呈現台灣多元開放、充滿活力的樣貌。

文化局提醒，板橋第一運動場鄰近火車、捷運、高鐵三鐵共構的板橋車站，從車站步行至會場約5分鐘，周邊也有公車轉運站，歡迎民眾多加利用大眾運輸。相關資訊可至新北市政府及文化局官網查詢。

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