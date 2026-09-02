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歐台會芬蘭年會聚焦民主韌性 首創地方選舉歐洲後援會

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
歐洲台灣協會聯合會9月12日將協世界台灣同鄉會聯合會，同日也要首度為地方選舉成立「Team Taiwan歐洲後援會」，預計串聯沈伯洋、蘇巧慧等五位青年與中生代候選人。記者邱書昱／攝影
歐洲台灣協會聯合會9月12日將協世界台灣同鄉會聯合會，同日也要首度為地方選舉成立「Team Taiwan歐洲後援會」，預計串聯沈伯洋、蘇巧慧等五位青年與中生代候選人。記者邱書昱／攝影

歐洲台灣協會聯合會9月12日將協世界台灣同鄉會聯合會，於芬蘭赫爾辛基舉辦第55屆年會，串聯歐洲與台灣，從地緣政治韌性，談到民主互信、公民參與；同日將首度為地方選舉成立「Team Taiwan歐洲後援會」，預計串聯沈伯洋、蘇巧慧、鄭朝方、何欣純、黃柏瑜等五位青年與中生代候選人。

今年歐台會年會以「民主韌性，團結互信」為主題，預計邀集約350名來自法國、德國、英國、奧地利、瑞士、瑞典、丹麥、挪威、芬蘭、盧森堡、愛爾蘭、斯洛伐克、波蘭及北美等地的海外台灣人與歐洲友人參與。

年會邀集芬蘭與立陶宛國會議員、台灣代表、英國國際人權倡議者，及波蘭長期關注資訊戰與印太安全的媒體工作者，從地緣政治、認知作戰、跨境鎮壓、媒體識讀與社會凝聚力等面向，討論前線民主國家如何在威權施壓下維持制度韌性與公共信任。

歐台會會長薛雅俶（Sandy Hsueh）說，真正的韌性不只來自制度與防衛，更來自人與人之間的信任。希望讓不同國家的經驗彼此對話，也讓海外台灣人再次確認：無論身在何處，都能用自己的方式為台灣發聲、與民主同行。

年會後將舉行「Team Taiwan 歐洲後援會成立大會」。歐台會指出，2024年台灣大選後的政局發展，凸顯地方治理、地方議會、國會運作、社會互信與國家韌性彼此相連。後援會首次將海外支持從總統大選延伸至11月28日的地方選舉，成立日距投票日正好77天，象徵選戰進入衝刺。

後援會將串聯民進黨縣市長候選人，包括台北市沈伯洋、新北市蘇巧慧、新竹縣鄭朝方、台中市何欣純、彰化市黃柏瑜等五位青年與中生代候選人，凸顯資訊戰、性別平權、文化軟實力及歐洲經驗與青年返鄉等面向。

據規畫，黃柏瑜已確認於成立大會直播連線與參與者互動；歐台會也與沈伯洋、蘇巧慧、鄭朝方、何欣純競選團隊取得聯繫，目前正就歐台時差協調連線或預錄影片。最終安排以活動當日公布為準。

後援會召集人薛雅俶表示，希望鼓勵具投票權的國人返鄉投票，也讓無法投票者能透過公共討論、媒體連結及向所在國社會說明台灣處境，守護台灣民主；後援會目標在選前串聯20國、建立40位核心聯絡人，號召500位支持者參與。

芬蘭 韌性 後援

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