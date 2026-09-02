青少兒上網時間嚴重排擠運動 綠委籲各部會研擬政策

民團調查指出，台灣青少兒面臨上網時間嚴重排擠運動、網路安全防護落差，亟需產官學親師協力。民進黨立委邱志偉今天說，各部會應研擬完整政策、編列足夠預算，提升孩童數位韌性，也盼朝野全力支持預算，中央、地方通力合作。

邱志偉上午與政大傳播學院教授黃葳威、白絲帶關懷協會共同舉行記者會，會中由黃葳威發表「FOMO世代台灣青少兒數位韌性與上網趨勢報告」。

黃葳威指出，據調查，85.8%的青少兒已擁有個人手機，但數位與實體活動嚴重失衡。青少兒每週平均電腦上網達31.22小時、手機使用30.71小時，每週運動卻僅9.79小時；在週末假日，每天上網與手機逼近6小時，體能運動卻僅1.67小時。

黃葳威表示，青少兒最常使用的網路入口，以影音社群平台居大宗，其中YouTube占26%、Google占22.1%、Instagram占22%分居前三名，相較於往年，青少兒直接使用搜尋引擎的比例大幅降低，且有近6成青少兒深入參與各類網路社群。

黃葳威說，45.7%的青少兒最常獨自上網，僅5.1%會與父母共同上網，使兒少極易暴露在點數卡詐騙、洗錢或性剝削等隱蔽風險中。檢視青少兒的數位韌性，學生在「不給陌生網友個資」等法規道德認知上自律甚高，但在「管理上網時間」與「辨識陌生網友真實身分」上得分偏低。

黃葳威也提出「POINT」5大訴求，P代表縮短親職落差（Parenting）、O是指線上社會情緒學習（OnlineSEL）、I表示創新思維實踐（Innovation）、N代表社區鄰里支援（Neighborhood）、T則是培養個人觀點（Thinking），呼籲親師生培養主體意識，並提升數位韌性。

邱志偉說，調查報告點出的問題令人憂心，提出解決方案前，要有政策、對策及預算，但在立法院常被亂砍、亂刪，希望朝野全力支持預算，中央、地方通力合作，把執行面做好。社群平台的商業模式若無法保護未成年身心健康，它的存在將面臨很大挑戰。

邱志偉表示，盼「POINT」5大訴求能建立起來，需要中央地方政府、學校老師與家長共同努力，不能讓學生獨自面對問題，學生的數位韌性要從小培養起，在使用網路過程要認知這些可能存在的風險、威脅，是政府要嚴肅面對的。各部會應研擬完整政策、編列足夠預算，有效提升孩童數位韌性，強化網路使用的安全網。