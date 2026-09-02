快訊

沒吃澱粉就覺得沒吃飽？醫大推「5種食物」更滿足 第1種竟能撐6小時

睜眼說瞎話？教師荒基層炸鍋嗆教長：全台9成師超鐘點、校長也下海

美國《大轉運詐騙》報告：川普封堵洗產地，台灣企業怎應對？

聽新聞
0:00 / 0:00

核能重啟進行式 台電預算書主動提核電是趨勢 編900萬自主安全檢查

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
核三廠。聯合報系資料照
核三廠。聯合報系資料照

賴政府今年宣布重啟核能電廠，政策進入進行式。依據台電明年度預算書，不但引述國際能源總署（IEA）的「2026年電力市場報告」，強調核能是未來趨勢，也表明配合「核子反應器設施管制法」修正，評估核二、三廠具備換發運轉執照可行性，在年度預算中新增「核能電廠自我安全檢查作業的耐震安全評估作業經費」900萬元。

116年度中央政府總預算案已送入立法院。對於賴政府核能政策轉向，台電預算書也顯示核能重啟的相關作業即將展開，預算書的文字也對核能的未來發展表達認可，特別引述IEA的「2026年電力市場報告」，指IEA預測到2030年，全球將有一半的電力來自再生能源與核能。

IEA去年在電力市場報告中已提到全球核能發電量將創下新紀錄，並評估核能發電將在2026和2027年穩定發展，尤其法國核能的恢復、日本重啟核能，以及中國大陸、印度和南韓的新核能反應爐陸續投入使用。

不過台電的115年預算書對此卻沒有提及。只提到IEA預測，2025年的再生能源發電將占全球電力供應的三分之一。

116年度台電預算書新增將配合啟動核二、核三廠自主安全檢查，指台電的核電廠現況評估報告奉經濟部核定，評估顯示核二、核三廠具備換發運轉執照的可能性，台電將依法辦理核二、核三廠運轉執照換發申請的有關文件整備工作，即自主安全檢查，並指出，整備工作正在執行中。

台電指出，等到備齊換照文件等資料並填具「核子反應器設施運轉執照換照申請書」，再報請核能安全委員會審核，獲准換發運轉執照後，才能開始填換核子燃料。

台電預算書顯示，116年度預算編列「核能電廠自我安全檢查作業的耐震安全評估作業經費」900萬元，並編列「核能電廠機率式地震風險評估同儕審查意見技術支援及地震易損性評估支援經費」1432萬元。

核能 核電 台電

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

海基會明年人事費擬增近1000萬元 將到旅展設攤提醒赴陸風險

強化持續戰力 海軍將籌獲新一代油彈補給艦、救難艦

推動國艦國造 海軍砸逾500億元籌建救難艦、油彈補給艦

西屋電氣靠AI翻身

相關新聞

核能重啟進行式 台電預算書主動提核電是趨勢 編900萬自主安全檢查

賴政府今年宣布重啟核能電廠，政策進入進行式。依據台電明年度預算書，不但引述國際能源總署（IEA）的「2026年電力市場報告」，強調核能是未來趨勢，也表明配合「核子反應器設施管制法」修正，評估核二、三廠具備換發運轉執照可行性，在年度預算中新增「核能電廠自我安全檢查作業的耐震安全評估作業經費」900萬元。

驚悚受傷照嚇壞眾人！87歲沈富雄跌倒臉部重創 嘆「真的老了」

87歲前立委沈富雄日前發生跌倒意外，臉部重摔造成鮮血直流。近日他在政論節目《少康戰情室》中親自還原事發經過，並公開受傷照片，驚人傷勢讓同台來賓、國民黨立委林沛祥忍不住驚呼「這麼嚴重！」所幸沈富雄目前已經痊癒，但坦言這次意外讓他深刻感受到「我真的老了」。

特納斯正式接任蘋果執行長 年薪曝光逾18億元

．庫克 （Tim Cook）9月1日卸任蘋果（Apple）執行長，轉任執行董事長；特納斯 （John Ternus）則正式接任蘋果執行長，接任的首日他不僅發出第1封全公司員工備忘錄感謝庫克，也預告台灣時間9月10日凌晨1點舉辦的蘋果秋季發表會「會非常精彩」，除此之外也開啟個人社群平台X，並發表第1篇發文。

37年才還完！高雄舉債興建社宅遭審計點名 市府：社宅還會增加

高雄市力推社宅，卻遭審計處點名，近3年人口減少1.1萬人，住宅卻增加3.17萬戶，市府未重新檢討需求，且自建社宅多仰賴舉債，其中凱旋青樹社宅借款近11億元，評估需37年才能清償。議員今質詢追問是否影響社宅興建量下修？副市長林欽榮回應，未來將透過公辦都更、聯合開發等方式持續取得社宅，整體戶數仍會增加。

漁業生產量值雙降 一圖看近年變化、哪一類最吸金

根據漁業署統計，去年漁業產值僅964.6億元，較前一年的1,016.7億元，減少52.1億元。農業部表示，明年起，將斥資4億元，推動為期4年的計畫，透過AI結合洋流、魚種等監測資料，協助漁民精準找到最合適的漁場。

歷史上的今天／1958年中央市場 童養媳一桿大秤撐全家

這是一個勞動女性畢生為生活掙扎奮鬥的故事，她四代同堂，一生靠自己的勞動維持家庭，茹苦含辛，在她已年逾七旬時，還要支撐著枯瘦的身軀，背著一桿大秤，在中央市場做蔬菜交易的持秤人，每天7小時的夜間工作，連六角錢的稀飯也捨不得吃。 她說：「因為兒孫們太孝順了，我願永遠為他們生活和前途而流汗勞力，這是很值得的。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。