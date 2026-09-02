核能重啟進行式 台電預算書主動提核電是趨勢 編900萬自主安全檢查

賴政府今年宣布重啟核能電廠，政策進入進行式。依據台電明年度預算書，不但引述國際能源總署（IEA）的「2026年電力市場報告」，強調核能是未來趨勢，也表明配合「核子反應器設施管制法」修正，評估核二、三廠具備換發運轉執照可行性，在年度預算中新增「核能電廠自我安全檢查作業的耐震安全評估作業經費」900萬元。

116年度中央政府總預算案已送入立法院。對於賴政府核能政策轉向，台電預算書也顯示核能重啟的相關作業即將展開，預算書的文字也對核能的未來發展表達認可，特別引述IEA的「2026年電力市場報告」，指IEA預測到2030年，全球將有一半的電力來自再生能源與核能。

IEA去年在電力市場報告中已提到全球核能發電量將創下新紀錄，並評估核能發電將在2026和2027年穩定發展，尤其法國核能的恢復、日本重啟核能，以及中國大陸、印度和南韓的新核能反應爐陸續投入使用。

不過台電的115年預算書對此卻沒有提及。只提到IEA預測，2025年的再生能源發電將占全球電力供應的三分之一。

116年度台電預算書新增將配合啟動核二、核三廠自主安全檢查，指台電的核電廠現況評估報告奉經濟部核定，評估顯示核二、核三廠具備換發運轉執照的可能性，台電將依法辦理核二、核三廠運轉執照換發申請的有關文件整備工作，即自主安全檢查，並指出，整備工作正在執行中。

台電指出，等到備齊換照文件等資料並填具「核子反應器設施運轉執照換照申請書」，再報請核能安全委員會審核，獲准換發運轉執照後，才能開始填換核子燃料。

台電預算書顯示，116年度預算編列「核能電廠自我安全檢查作業的耐震安全評估作業經費」900萬元，並編列「核能電廠機率式地震風險評估同儕審查意見技術支援及地震易損性評估支援經費」1432萬元。