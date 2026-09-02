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舊金山和約75週年 本土社團：台灣未來應由人民決定

中央社／ 台北2日電

舊金山和約簽署將滿75週年，台灣獨立建國聯盟、台灣安保協會今天表示，中國近年除軍事威脅，也透過對歷史及國際文件的詮釋，企圖將台灣問題內政化。台灣基進、綠黨、時代力量及小民參政歐巴桑聯盟代表強調，台灣未來應由生活在這片土地上的人民共同決定。

台獨聯盟與台灣安保協會舉行「從舊金山和約看台灣如何前進」記者會，邀請「台灣前進」4個政黨代表與會。

台灣安保協會理事長謝若蘭表示，二戰後國際秩序重建強調人民自決權，舊金山和約涉及台灣地位問題，台灣人民應重新思考如何行使自決權，不能因台灣已民主化，就忽略相關歷史與國際法問題。

台灣基進黨主席王興煥表示，舊金山和約在法律意義上是「台灣主權的釋放令」，依和約內容，日本放棄台灣主權，卻未將主權移轉給任何國家。台灣長期陷在「兩個中國」或「一個中國」框架中，必須重新認識舊金山和約及住民自決的意義，確認「台灣主權在我」，並以建國為目標。

王興煥說，台派內部對台灣地位、主權已定或未定，存在不同看法，但沒有必要形成對立。從住民自決角度而言，台灣主權屬於全體台灣住民，因此可說「台灣主權已定」，但台灣尚未明確行使住民自決、完成建國，因此也有「主權未定」的面向。兩種論點並不衝突，「其實都是指向同一個建國目標」。

綠黨共同召集人甘崇緯指出，中國不只以軍事威脅台灣，也透過歷史敘事及國際法詮釋，試圖說服國際社會「台灣是中國的一部分」。若這套敘事被接受，中國對台威脅可能被包裝成內政，因此台灣必須拒絕中國將台灣問題內政化。

時代力量秘書長林邑軒表示，歷史文件如何詮釋往往受到國際強權影響，對台灣而言，更重要的是壯大本土力量，讓國際社會了解台灣住民自決及主體性。

小民參政歐巴桑聯盟媒體部主任徐鶯慈說，75年前台灣人民沒有機會以自己的名義決定未來，如今台灣已走過民主化，有能力、也有權力決定自己的未來，將民主台灣交到下一代手中。

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