驚悚受傷照嚇壞眾人！87歲沈富雄跌倒臉部重創 嘆「真的老了」

87歲前立委沈富雄日前發生跌倒意外，臉部重摔造成鮮血直流。近日他在政論節目《少康戰情室》中親自還原事發經過，並公開受傷照片，驚人傷勢讓同台來賓、國民黨立委林沛祥忍不住驚呼「這麼嚴重！」，所幸沈富雄目前已經痊癒，但坦言這次意外讓他深刻感受到「我真的老了」。

沈富雄1日錄製節目時，主持人趙少康在取得同意後秀出他跌倒當時的照片，畫面經過處理，但仍可看出沈富雄鼻樑有明顯傷口，當時鮮血直流，讓現場來賓看到後相當驚訝。趙少康則笑稱，和受傷時相比，如今沈富雄的狀態「更好、更年輕了」。

回憶跌倒原因，沈富雄表示，自己年紀大了，腳步的重心有時跟不上上半身，當兩個重心一旦脫離，身體就會不由自主往前倒。他形容當時情況，就像民眾黨前主席柯文哲擔任台北市長期間，在台北田徑場拚快試跑時不慎跌倒的情況，都是身體往前栽跌倒，腳步想追上重心卻來不及。

被問到跌倒時為何沒有用雙手撐住臉部，沈富雄則透露，自己的情況與一般人不同，因為過去曾接受腎臟移植。他解釋，一般人跌倒時，通常會下意識伸手保護臉部，但這樣也可能造成手部骨折；而他當時第一反應是保護移植的腎臟，因此雙手本能地放在腎臟位置，結果雖然全身沒有骨折、也沒有住院，臉部卻受到嚴重撞擊。

至於平常有運動習慣，為何仍會突然跌倒？沈富雄表示，事發當天的生活作息和平常不同，原本習慣先運動，當天卻先做園丁等體力工作，之後才去運動，推測可能因為先消耗不少體力，導致後續運動時有些體力不支。

沈富雄也藉著這次意外提醒自己，隨著年齡增加，身體的平衡與反應能力確實可能發生變化，即使平時有運動習慣，也不能忽略體力與身體狀況。