37年才還完！高雄舉債興建社宅遭審計點名 市府：社宅還會增加

高雄市力推社宅，卻遭審計處點名，近3年人口減少1.1萬人，住宅卻增加3.17萬戶，市府未重新檢討需求，且自建社宅多仰賴舉債，其中凱旋青樹社宅借款近11億元，評估需37年才能清償。議員今質詢追問是否影響社宅興建量下修？副市長林欽榮回應，未來將透過公辦都更、聯合開發等方式持續取得社宅，整體戶數仍會增加。

審計報告指出，高雄112至114年度住宅存量由115.1萬戶增至118.27萬戶，3年間增加約3.17萬戶，但同期人口由273.58萬人降至272.48萬人，減少約1.1萬人，呈現「住宅增加、人口減少」現象。

加上政府推動囤房稅、包租代管及婚育租金補貼等政策，鼓勵空屋釋出，住宅供需條件已有變化，但都發局未衡酌最新人口結構、住宅存量及相關政策，重新檢討原規畫共同興辦3.5萬戶社宅目標，也未依規定召開住宅審議會，辦理住宅需求總量通盤審議。

財務方面，市府自行興建社宅目標2747戶，預估興建經費達109億4623萬餘元，財源多以舉債支應。已完工營運的凱旋青樹社宅，興建經費舉借10億9835萬餘元，依償債計畫評估，需37年才能清償；且因未全數出租，實際租金收入低於預期，影響住宅基金財務運作。

審計處也指出，大寮、岡山大鵬九村及前鎮亞灣智慧公宅等自建社宅興建經費均高於凱旋青樹，後續舉債成本及自償能力，成為市府推動社宅須面對的財務課題。

工程品質也遭檢討，契約金額17億6146萬餘元的大寮社宅一期工程，被查出屋頂太陽光電設備施工計畫欠缺結構安全計算，部分工程項目僅以「一式」編列，未細部量化；另有部分耐震特別監督人及監造人員未依規定專職，甚至出現估驗計價與施工日誌記載數量不符等缺失。

岡山大鵬九村社宅因採購多次流標，都發局為順利發包採取減少興建樓層方式，導致容積率及興建戶數縮減，連帶減少未來租金收入、降低自償能力。

陳美雅今在議會質詢指出，審計處已對高雄社宅政策及財務提出示警，市府原規畫興建數量是否減少？市府下修自建社宅數量，或改採其他方式取得社宅，應向市民說明。

林欽榮答詢表示，高雄整體規畫社宅約2萬2300戶，已陸續動工，當中國家住都中心給予相當大支持，市府自建3300多戶，主要由住宅基金支應。

林欽榮說，社宅供給不會只靠市府自行興建，將持續透過公辦都市更新、聯合開發等方式，逐步分回一定數量社宅，整體戶數仍會增加，基地也將盡量與捷運等大眾運輸系統連動。