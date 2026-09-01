長照新選擇！失能長輩不用非住機構 長照3.0推共生宅、打造類家庭生活

台灣步入超高齡社會，需要長照資源的失能長者愈來愈多。衛福部長石崇良今宣布最快今年第3季推出「共生宅」試辦計畫，讓彼此不熟悉、沒有血緣關係的長者共同住在一個屋簷之下，再把長照資源導入，與養生村不同，優先提供失能長輩入住。

石崇良表示，「共生宅」模式為參考日本「共生之家」，讓4至6名彼此不熟悉、沒有血緣關係的長者共同居住，也就是合租在同一個住宅、同一個屋簷下，有客廳、廚房，再導入長照資源，同時結合居家醫療的健保資源，讓長者可以在熟悉的社區安養、終老。

「共生宅」全國試辦地點於原鄉部落、或大都會土地取得困難、或住宿機構較少等區域，以選定舊社區設置「共生宅」，目前提案為台中梨山等約10個據點，改善長照資源可近性，尤其希望原住民長輩留在熟悉部落生活，推出規模較小、服務內容更多元的「小規模多機能」服務模式。

石崇良說，共生宅模式介於「居家」和「機構」之間，多半是利用既有一般的老舊住宅、獨棟建築，不會像傳統機構一樣是多人共住的病房型態，而是以獨立房間為主，比較像分租房子的概念。住民可自己做飯，也可使用送餐服務，維持和一般家庭一樣，所謂「類家庭」的生活方式。

共生宅會有長照人員進駐提供照顧，家屬可參與照顧，同時能獲得喘息，不像住在家裡，24小時可能都要由家人自己照顧。石崇良說，共生宅模式將導入目前正在推動的在宅急症照護、居家醫療及居家安寧等服務。

衛福部次長呂建德說，共生宅財務模式參考日本經驗，包括住民自付住房費用，及健保、長照相關給付。服務對象方面，目前設定一定失能程度，如失能等級第4級以上者優先，因失能程度較高，對長照服務需求較大，可搭配健保居家醫療服務，讓長照和醫療資源一起進入共生宅。

呂建德說，如果夫妻一起入住，不一定要兩個人都符合長照資格。假設一人符合長照資格、另一人沒有，符合資格的人可使用長照補助，另一人的費用為自費方式，具有一定彈性。

至於收費，石崇良表示，衛福部目前還沒有訂出統一標準，因為不同地區的房價、房屋條件和服務內容差異很大，如台北市和台東的成本就可能完全不同，因此初期不會訂一個固定的收費標準；不過整體而言，長照型服務共生宅應該會比提供健康長者居住的一般養生村便宜。

石崇良說，過去民間單位就有在試辦共生宅，只是沒有納入長照體系，這次衛福部推出的試辦計畫，就是讓共生宅正式成為長照3.0服務項目，共生宅會先試辦兩年，預計今年第3季或第4季，各地就會陸續進行試辦，盼未來逐步擴大服務。