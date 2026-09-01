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海關跨機關合作展成效 聯手查獲貨櫃走私香菸

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
海關跨機關合作展成效。圖／基隆關提供
海關跨機關合作展成效。圖／基隆關提供

基隆關指出，日前與法務部調查局新北市調查處及內政部警政署基隆港務警察總隊共同查獲走私中華品牌香菸共524箱，市價約新臺幣3,000萬元，已依法全數查扣。

基隆關表示，此次查獲走私香菸，主要是結合橫向情資及查緝關員高度警覺性，運用風險管理方法分析及研判案關外籍貨輪所載1只40呎冷凍貨櫃為高風險標的，查緝關員全程監控案櫃卸船後押運至臺北港貨櫃儀檢站，施以大型X光機掃描及開櫃檢視，發現來貨除前二排為掩飾用袋裝冷凍肉品，其餘皆為未申報香菸，貨主及船公司均無法提供運送契約，涉及輸入私菸，違反海關緝私條例及菸酒管理法等相關規定，涉案貨物經該關查扣並移請基隆市政府辦理後續事宜。

基隆關呼籲，香菸高額稅賦向為走私誘因，該關將持續強化跨機關合作及精進查緝作為，以確保國家財政稅收及維護國人身體健康，民眾如發現可疑走私線索，可透過24小時免費檢舉走私專線：0800-306306舉發。

海關 貨櫃 走私

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