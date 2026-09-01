9月刮刮樂新品上市「無敵開獎機」總中獎率達38.01%

台灣彩券公司推出「無敵開獎機」與「好運樂加倍」2款刮刮樂新品，「無敵開獎機」每張售價新臺幣300元，為模擬樂透開獎的益智延長型遊戲，刮獎過程猶如置身樂透開獎現場刺激又有趣，頭獎300萬元；同日上市另一款「好運樂加倍」每張售價200元，為全新倍數主題遊戲，票面金光閃爍且充滿各式財富元素，各局遊戲只要刮出相同號碼即得該局獎金乘以該局倍數之金額，有機會刮出最高10倍的獎金，頭獎200萬元；2款新品總獎項超過438萬個，總獎金逾20.7億元。

「無敵開獎機」每張售價300元，是一款受到刮刮樂迷們喜愛的益智延長型遊戲，每次推出都會引發銷售熱潮，票面與玩法模擬樂透開獎過程，搭配五彩繽紛的開獎球，邊刮邊對獎號就像置身樂透開獎現場，體驗對數字刮獎金的刺激與樂趣，「幸運號碼」區中共有22個號碼，刮開後依第1局至第9局各局遊戲中「您的號碼」對中「幸運號碼」的個數獲得對應獎金，頭獎300萬元共有4個，1,000元（含）以上的獎項超過39萬個，總中獎率38.01%。

「好運樂加倍」每張售價200元，為全新倍數主題遊戲，票面金光閃爍相當吸睛，搭配金錢符號、金磚、鈔票等財富元素，要讓民眾歡樂刮獎趣味加倍，共規劃6局遊戲且各局皆設有倍數區，任一局中刮出的「您的號碼」皆相同，即得該局獎金乘以該局倍數之獎額，有機會刮出1倍、2倍、5倍、最高10倍的獎金，1,000元（含）以上的獎項超過23萬個，頭獎200萬元共有5個，總中獎率31%。