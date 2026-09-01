2030糧食目標恐落空 應加速政策改革

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】在聯合國與各國設定的30項全球糧食系統目標中，居然只有「手機普及率」達標，其他諸如減碳、少吃加工食品等攸關人類生命與地球壽命的關鍵指標，進度通通慘不忍睹！

國際最新研究警告，全球糧食轉型正面臨嚴峻危機，若各國再不加快政策整合與制度變革，2030年的永續承諾恐將淪為形式化。

僅行動電話普及達標

《ScienceAlert》報導，由聯合國糧農組織、哥倫比亞大學與約翰霍普金斯大學等機構組成的「糧食系統倒數倡議」（FSCI），其評估了44項糧食永續發展指標，而在設有2030年明確目標的30項指標中，僅有用於評估社會連結與糧食系統韌性的「行動電話用戶普及率」能按時達標。

報告指出，目前缺口最嚴重的領域落在「糧食系統溫室氣體排放量」，全球平均進度距離目標仍有高達75%的差距，且沒有任何一個國家能按目前速度達成減排承諾。儘管牛羊肉與乳製品的排放量略有改善，但穀物與稻米生產的排放仍維持不變，公民社會參與度與政府問責機制等指標甚至呈現倒退趨勢。

缺乏問責制恐成空談

《食材網絡社群》指出，在健康與營養層面，超加工食品銷售量增加、健康飲食成本居高不下，以及中重度糧食不安全人口持續擴大，均使轉型面臨嚴峻挑戰。從區域來看，歐洲與亞洲在縮小目標差距方面表現較佳，而非洲與美洲則明顯落後，凸顯出區域發展與治理效能的深遠影響。

儘管如此，若將評估視野延長至2050年，多數目標的實現機率將大幅提升，但前提是各國必須從現在起保持連續且穩定的推進力道。因此，康奈爾大學永續發展學者赫雷羅強調，糧食系統轉型必須建立在明確的問責制與加速行動之上，否則未來的努力恐將淪為形式，無法真正帶來實質改變。

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