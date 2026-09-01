聯合國大會9/8開議 外交部推案強調台海和平攸關世界繁榮

聯合國大會8日將開議，外交部考量中國持續升高區域威脅、企圖片面改變現狀，並實施「民族團結促進法」進行跨國鎮壓，今年聯合國推案訴求強調台海和平穩定是世界安全與繁榮必要元素，及聯大第2758號決議並未排除台灣有意義參與聯合國體系。

今年第81屆聯合國大會9月8日在紐約開議，9月22日到26日及28日將舉行總辯論，主題是「恢復信任、應對轉型：一個普惠全民的聯合國」。外交部上午舉行2026年聯合國（UN）推案記者會，外交部常務次長葛葆萱、外交部發言人蕭光偉、國組司長孫儉元及國傳司長張秀禎等出席。

葛葆萱表示，台灣是國際社會的一員，與各國面對同樣的全球挑戰，還要面對中國持續在區域及台海升高的威脅，但台灣2350萬人卻仍遭排除於聯合國體系之外，這都根源於中國扭曲聯大第2758號決議的內容，並將該決議與其所宣稱的一中原則劃上等號，謬稱中國在聯合國體系中代表台灣，意圖在法理上抹煞中華民國台灣是主權國家的事實。

葛葆萱說，今年在聯合國的三大推案訴求包括第一、 聯大第2758號決議並未排除台灣有意義參與聯合國體系，聯合國應尋求適當方式接納台灣的參與，以利台灣對加速實現「永續發展目標」（SDGs）做出貢獻。

第二、 台灣堅持維護台海現狀，並全力守護台海的和平與穩定。維持現狀不僅被國際社會高度認同與信賴，獲得民主夥伴的支持，更是台灣民意的高度共識，台海的和平與穩定是世界安全與繁榮的必要元素。

三、 台灣向聯合國及國際社會承諾和平解決爭端，並堅定維護國際法秩序。任何破壞台海現狀的企圖與作為，就是破壞聯合國憲章中禁止使用武力與要求和平解決爭端原則。

葛葆萱提到，外交部今年將繼續洽請友邦常任代表為台灣聯名致函聯合國秘書長古特瑞斯（AntonioGuterres，另譯：古特雷斯），請友邦在聯大總辯論中為台灣發聲，友邦聯名函亦將為台灣強力表達上述各訴求。

針對三大推案訴求考量，葛葆萱強調，中國近年持續在台海及亞太地區升高威脅，運用包括軍事恫嚇、網路攻擊及經濟脅迫等灰色地帶戰術，企圖單方面改變台海及區域現狀。今年7月，中國更實施「民族團結促進法」，藉由其國內法規進行長臂管轄與跨國鎮壓，嚴重侵害全球自由、民主與人權，並引發美國、歐盟、澳洲等國及國際社會嚴重關切。

葛葆萱進一步表示，台海和平穩定對全球安全與繁榮至關重要，尤其台灣海峽是全球最繁忙的航道之一，亦為全球供應鏈之重要命脈。政府將堅定維護台海和平、捍衛國家主權與自身安全，並將與友邦及理念相近國家合作，力守民主自由防線，穩健、務實的推動台灣參與國際組織各案。

葛葆萱說，大會期間，外交部長林佳龍將以「恢復信任：台灣在自由世界應有的正當地位」為題發表專文，投書外媒強調聯合國必須遵循其憲章，公平正義地對待國際社會的所有成員，才能重拾國際社會對聯合國的信任。屆時外交部將在紐約辦理周邊活動及在地文宣，立法院也再度籌組跨黨派立委視導團，成員為國民黨立委葉元之、民進黨立委王義川跟民眾黨立委蔡春綢。