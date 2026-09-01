蕭美琴：台灣積極打造可信賴主權 AI 拓展智慧機器人應用

副總統蕭美琴1日上午以錄影方式，用英文為「2026年全球AI高峰會（WITSA Global AI Summit）」開幕典禮致詞。她表示，台灣正積極打造可信賴主權AI、推動軟硬體整合，並拓展智慧機器人應用，期盼透過國際交流共同打造更安全、可信賴且以人為本的AI，持續深化台灣與全球產業的連結。

蕭美琴表示，很高興透過影片，和各位一同參與「2026年全球AI高峰會」。非常開心看到大家今天齊聚台灣，共同探索AI發展趨勢與合作機會。

她誠摯感謝「世界創新科技與服務聯盟」（WITSA）與「中華民國資訊軟體服務商業同業公會」（TISSA），以及國家發展委員會、數位發展部與經濟部共同舉辦及支持本次會議，促進國際合作。

蕭美琴提到，此次高峰會聚焦的兩大主題「主權人工智慧策略」及「AI軟硬體整合與智慧機器人」，與政府推動「AI新十大建設」的政策主軸相互呼應。

蕭美琴說，在推進主權AI方面，政府正持續擴建算力，並透過在各政府機關設立「資料長」來優先推動資料治理，同時加速釋出符合台灣價值的訓練語料，打造專屬於台灣的可信賴主權AI。在軟硬體整合上，正凝聚全國之力建立「AI數位產業Team Taiwan」。

蕭美琴指出，當AI延伸至機器人領域，國家級智慧機器人研究中心正加速推動智慧機器人在醫療照護、餐飲服務、物流倉儲與巡檢救災等關鍵場域的應用，以因應勞動力短缺的問題，並提升百工百業的效率。

她表示，在推動這些政策、加速台灣邁向「智慧科技島」的同時，政府也透過《人工智慧基本法》，立足於數位平權與強韌治理，穩健前行。期許大家能共同探討如何讓AI更安全、更可信賴，並真正以人為本。在追求此共同願景的同時，台灣將持續與全球產業建立更緊密的連結。