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TAIWAN．TOGETHER AS ONE 國慶主視覺曝光
國慶籌備委員會今中午在臉書粉專更新，今年的國慶主視覺封面照片及大頭貼。以藍色、紅色、白色網格呈現雙十標誌，同時搭配梅花及線條的主視覺，中文寫著「中華民國生日快樂」，英文卻寫著「TAIWAN．TOGETHER AS ONE」，相較去年英文標語為「A Beautiful Taiwan Today，A Better Taiwan Tomorrow」，團結意味濃厚。
立法院長韓國瑜民國2024年擔任慶籌會主委，國慶主視覺的雙十標誌均是藍紅白色的國旗配色。去年以筆刷觸感、莫藍迪色，以雙十圖樣為基礎，設計核心理念為「以筆為刃，刻劃歷史；以筆為翼，書寫未來」，呈現旗幟飄揚的新樣貌，英文標語為「A Beautiful Taiwan Today，A Better Taiwan Tomorrow」。
內政部今下午將由內政部次長、慶籌會秘書長吳堂安及大會處長羅正杰辦記者會說明，今年國慶大會主題及主視覺設計、開放500個名額讓民眾報名入場觀禮等事項。
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