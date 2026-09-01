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江啟臣出席新加坡國慶酒會 盼台星攜手打造創新未來

中央社／ 台北1日電

立法院副院長江啟臣8月31日晚間出席新加坡61週年國慶酒會。他指出，台星長期以來是關係密切的重要夥伴，經貿合作成果亮眼，未來盼串聯台星政府、產業、學術界及城市力量，深化交流合作，共同打造創新、韌性、安全且永續的未來。

立法院發布新聞稿指出，江啟臣31日晚間出席新加坡駐台北商務辦事處舉辦之「新加坡61週年國慶酒會」。現場出席貴賓涵蓋政界、商界、學界、外交界人士，包括多位駐台使節代表與十餘位跨黨派立法委員。逾400位嘉賓共襄盛會，場面隆重。

晚會首先由新加坡駐台北商務辦事處代表符秀麗（Foo Teow Lee）致詞。符秀麗表示，台星同為開放且以出口為導向的經濟體，在半導體、先進製造、金融及物流等領域具有高度互補優勢，台星民間40多年來透過青年交流及密切互動所累積的深厚情誼與信任，更是雙邊關係持續向前的重要基礎，期盼未來雙方在既有良好基礎上持續深化各領域交流合作。

江啟臣致詞時表示，非常榮幸出席新加坡建國61週年國慶酒會，特別代表立法院長韓國瑜及立法院，向新加坡政府與人民致上誠摯祝賀。新加坡從區域港口城市發展為全球金融、航運、科技與創新的領導者，成就斐然；更可貴的是，新加坡始終勇於因應變局、持續創新，並以前瞻思維為未來預作準備，相關經驗值得台灣借鏡。

江啟臣說，台星長期以來是關係密切的重要夥伴，經貿合作成果亮眼。台星經濟夥伴協定（ASTEP）於2014年生效後，經貿關係持續成長，2025年雙邊貿易額已突破530億美元；新加坡是台灣第六大貿易夥伴，台灣也在人工智慧與半導體供應鏈需求帶動下，成為新加坡最大貨品貿易夥伴，展現雙方產業的緊密連結與互補。

他進一步提到，5月4日曾與符秀麗就城市交流、人工智慧、全球經濟及能源安全交換意見，相關議題攸關人民生活及下一代的未來。他指出，台中是台灣精密機械與製造產業重鎮，也是全球高科技供應鏈的重要一環；未來盼串聯台星政府、產業、學術界及城市力量，深化交流合作，共同打造創新、韌性、安全且永續的未來。

江啟臣表示，台星友誼除經貿與科技合作外，更深植於人民情誼。他自2012年進入立法院後，發起成立「中華民國（台灣）與新加坡國會議員友好協會」，並連續12年擔任會長。目前，第11屆立法院有84位跨黨派立委參與台星友好組織，彰顯深化台星合作是朝野共識。未來盼持續透過國會外交及人民交流，使友誼代代傳承，並祝福新加坡國運昌隆、台星友誼長存。

國慶 江啟臣 新加坡

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