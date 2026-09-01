中國警告台灣參與PIF峰會 林佳龍：續與夥伴站在一起

中國警告台灣參與太平洋島國論壇峰會「總會有後果」。外交部長林佳龍說，台灣很榮幸能夠作為太平洋的夥伴，持續和大家站在一起、共同合作，也認同主辦國帛琉總統惠恕仁提到的「團結精神」。

林佳龍8月27日至9月3日率團赴帛琉共和國，出席第55屆「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum,PIF）峰會相關活動。澳洲媒體ABC報導，中國北京負責太平洋島國事務的最高級別外交官警告，台灣參與PIF領袖峰會高度參與「總會有後果」。

外交部上午轉述林佳龍回應表示，很高興這次能夠參與太平洋島國論壇，也要特別感謝主辦國帛琉的安排。

林佳龍指出，非常認同惠恕仁（Surangel S. Whipps,Jr.）8月31日提到B.E.L.A.U.精神，其中U代表「團結」（Unity）。這也正是「太平洋之道」的核心精神，以對話取代對抗，以共識取代脅迫，以相互尊重做為區域合作基礎。

林佳龍強調，台灣很榮幸能夠作為太平洋的夥伴，持續和大家站在一起、共同合作，讓太平洋更繁榮、更和平。