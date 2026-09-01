聽新聞
0:00 / 0:00
中國警告台灣參與PIF峰會 林佳龍：續與夥伴站在一起
中國警告台灣參與太平洋島國論壇峰會「總會有後果」。外交部長林佳龍說，台灣很榮幸能夠作為太平洋的夥伴，持續和大家站在一起、共同合作，也認同主辦國帛琉總統惠恕仁提到的「團結精神」。
林佳龍8月27日至9月3日率團赴帛琉共和國，出席第55屆「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum,PIF）峰會相關活動。澳洲媒體ABC報導，中國北京負責太平洋島國事務的最高級別外交官警告，台灣參與PIF領袖峰會高度參與「總會有後果」。
外交部上午轉述林佳龍回應表示，很高興這次能夠參與太平洋島國論壇，也要特別感謝主辦國帛琉的安排。
林佳龍指出，非常認同惠恕仁（Surangel S. Whipps,Jr.）8月31日提到B.E.L.A.U.精神，其中U代表「團結」（Unity）。這也正是「太平洋之道」的核心精神，以對話取代對抗，以共識取代脅迫，以相互尊重做為區域合作基礎。
林佳龍強調，台灣很榮幸能夠作為太平洋的夥伴，持續和大家站在一起、共同合作，讓太平洋更繁榮、更和平。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。