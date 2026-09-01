總統副總統致意記者節 肯定新聞工作者查證監督

今天是九一記者節，總統賴清德、副總統蕭美琴分別透過臉書向新聞工作者致意。賴總統表示，在資訊快速流動時代，新聞工作者查證事實、釐清真偽，讓社會獲得可靠資訊，比過去更加重要；好的新聞能監督政府施政，也讓不同聲音被社會聽見。

賴總統表示，擔任總統以來，無論在總統府或各地活動，經常看見記者忙碌身影，每個問題背後都有截稿時間壓力、編輯台期待及不同採訪任務，要在有限時間掌握情況、抓住重點，把複雜事情說清楚，需要專業，也很不容易。

他提到，這一年記者跟著他跑了很多地方，包括臨時變動的行程、漢光42號演習演訓現場，以及颱風、豪雨或重大突發事件，都有記者扛著器材第一時間趕到現場。

賴總統說，民主社會需要多元聲音，也需要新聞工作者持續追問和報導；好的新聞能監督政府施政，也讓不同聲音被社會聽見。未來下一代回頭看這個時代，也會透過記者的文字與鏡頭，了解今天的台灣發生過什麼。

蕭副總統則表示，面對快速變動的國際局勢，從戰爭衝突、極端氣候到科技快速發展，資訊瞬息萬變，社會更需要專業、即時且值得信賴的報導。

她說，記者不只是傳遞消息，更是帶著社會理解世界、辨識真相的重要力量，並向所有新聞媒體工作者表達感謝，祝福大家記者節快樂。