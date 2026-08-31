全家攜手靖娟基金會深化交安教育　全台4,500店舖加入「停讓行人」宣導「小偵探養成班」教材開放全台國小申請

「全家」攜手靖娟兒童安全文教基金會推動「小黃帽交通安全教育」，六年來累計服務逾9萬名孩童，今年再推出國小高年級《交通問題在哪裡？小偵探養成班》教材。 圖／全家便利商店 提供

今日迎來國小開學日，孩子們重返校園，通學路上的交通安全也成為開學季的重要課題。「全家」響應交通部115年交通安全月「守護機車安全」、「延續停讓文化」雙主軸，發揮全台逾4,500間店舖深入社區的通路優勢，串聯兒童教育、全民宣導、零違規倡議三大行動，從校園教育到日常用路，持續深化全民交通安全意識。

「全家」透過4500間店內的電子看板宣導汽機車停讓行人，並協助推廣交通部「交通0違規」活動。 圖／全家便利商店 提供

即日起，「全家」攜手靖娟兒童安全文教基金會推出國小高年級《交通問題在哪裡？小偵探養成班》交通安全教材包，開放全台國小申請；交通安全月期間，也將透過店內電子看板等自有媒體播放「汽機車行經路口停讓行人」宣導素材，協助推廣交通部「交通0違規」網路抽獎活動，鼓勵民眾從每一次出門、每一個路口做起，將交通安全落實於日常生活。

「全家」自2020年起攜手靖娟兒童安全文教基金會推動「小黃帽交通安全教育」，六年來持續培育種子講師、辦理課程及交通安全宣導活動，累計服務逾9萬名兒童，讓正確用路觀念從小扎根。

今年雙方進一步推出國小高年級《交通問題在哪裡？小偵探養成班》交通安全教材包，以「行人安全」為核心，從認識交通安全觀念出發，帶領孩子走出教室，從每天上下學的通學路及熟悉的社區環境開始，主動觀察道路環境、發現交通問題，學習辨識潛在風險與安全用路方式。

教材規劃約3節課程，內容包含教師手冊、學生「偵探培訓書」、教具及教學簡報等，透過課堂學習搭配社區實察，讓學生化身「交通小偵探」，將交通安全知識實際運用於生活情境，培養主動觀察與風險辨識能力，建立安全用路觀念。

《交通問題在哪裡？小偵探養成班》即日起開放全台國小申請，數量有限，申請方式及詳細辦法可至靖娟兒童安全文教基金會官網查詢。

「全家」響應交通部「交通安全月」全台店舖加入「停讓行人」宣導。 圖／全家便利商店 提供

除了從兒童教育扎根，「全家」也運用高頻接觸消費者的通路優勢，響應交通部交通安全月政策，於活動期間透過店內電子看板等自有媒體資源，播放「汽機車行經路口停讓行人」宣導素材，並協助推廣「交通0違規」抽獎活動，讓交通安全觀念走進社區與日常生活，鼓勵民眾落實守法駕駛、養成安全用路習慣。

活動期間符合零違規、無肇事等資格，即有機會抽中機車、iPhone 17、安全帽及Let’s Café等多項好禮，詳細活動辦法請參閱「交通0違規」抽獎活動網站

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