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台中國中小免費營養午餐全面上路　盧秀燕親自打菜陪孩子開學

文／ 台中市政府新聞局 提供

市長盧秀燕親自為學童打菜。 圖／台中市政府新聞局 提供
市長盧秀燕親自為學童打菜。 圖／台中市政府新聞局 提供

迎接115學年度第一學期開學日，台中市國中小免費營養午餐政策正式首航！市長盧秀燕昨（31）日中午在教育局長蔣偉民、地方民意代表及學校家長會代表的陪同下，親自前往南屯區南屯國小實地視察首日供餐狀況。

盧市長特別戴上口罩與衛生手套，化身一日大使站上第一線為孩子們親手盛飯打菜，並宣布開學首週啟動「免費營養午餐首航，幸福加碼！」方案，以滿滿的關懷陪伴全體學子元氣滿滿地迎接新學期。

盧市長強調，讓孩子在校園「吃得飽、吃得好、吃得健康」始終是市府團隊最為重視的施政承諾與核心理念。為了具體實踐關懷下一代、實質減輕青年家庭與家長育兒負擔的施政目標，市府團隊在財政規劃上克服重重挑戰與限制，自115學年度起正式全面推動國中小學營養午餐免費政策。該項重大福利措施秉持公平照顧原則，不分公立或私立學校全面納入補助範疇，全市預計受惠學生人數約達24萬人，每年投入的相關預算規模更高達新台幣40億元，展現市府投資下一代教育與健康福祉的堅定決心。

盧市長進一步重申，市府對於校園食品安全絕對秉持「零容忍」的最高標準與堅定立場。為確保每一位孩子都能享有最優質的午餐品質，市府團隊將持續與各級學校、廠商緊密合作，致力在校園落實「吃得健康、學得豐富、做得永續」的校園午餐新體驗。

迎接免費營養午餐上路　中市完成供餐五大面向整備

為迎接免費營養午餐政策正式上路，確保開學後各校供餐無縫接軌，台中市政府教育局在開學前夕便已全面展開團膳業者衛生稽查與整備作業。教育局長蔣偉民日前親自前往市立黎明國中學校午餐中心進行實地視察，深入了解各項準備流程，並親切慰勉第一線辛勞的午餐工作同仁，同時也正式向市民宣告全市校園供餐整備已全面就緒。

中市教育局於開學前積極完成營養午餐整備工作。 圖／台中市政府新聞局 提供
中市教育局於開學前積極完成營養午餐整備工作。 圖／台中市政府新聞局 提供

蔣局長在黎明國中黃貴連校長陪同下，聽取該中心供應本校與惠來國小的供餐流程與調度規劃，並深入廚房實地檢視食材備料、冷藏溫控設備、爐具、餐具消毒與配送車輛，確認設施檢修完善且營養師、廚工等相關人員均已到位。蔣局長要求各單位落實食材驗收、留樣備查與環境清消等食安作業，並針對食材缺口、設備故障或人力調度建立即時應變及備援機制，從「食材安全、設備正常、人力到位、配送順暢、應變完善」五大面向落實整備，守護學子飲食健康。

加菜大雞腿配特製菜單　開學首週幸福大升級

為慶祝台中市國中小免費營養午餐正式啟航，市長盧秀燕在開學首日為全體學童帶來溫暖驚喜，宣布開學首週啟動「免費營養午餐首航，幸福加碼！」專案。市府特別額外挹注專屬預算，規劃在開學第一週安排3次雙主菜料理及2次蛋料理升級，合計每位學生加菜補助新台幣80元，透過實質菜色升級，讓孩子們在開學首週就能立即感受到「有感加菜、營養升級」的幸福滋味。

台中國中小開學首週迎來營養午餐幸福升級。 圖／台中市政府新聞局 提供
台中國中小開學首週迎來營養午餐幸福升級。 圖／台中市政府新聞局 提供

在開學首日的南屯國小視察現場，校園營養師向師生與各界詳細介紹首航特色菜色。當日全市學校統一供應政策主題餐點「台式大雞腿」，營養師特別針對食材來源、在地「三章一Q」國產優良標章驗證及專業營養配比進行深入解說，不僅嚴格確保食材新鮮與營養均衡，更彰顯市府在兼顧學校廚房製程量能的前提下，兼顧美味口感與環境永續發展的用心。

視察期間，盧市長特別走進教室實地了解學童取餐動線，親切與排隊打菜的孩子們溫馨互動，更同桌共進午餐。盧市長關心大家開學首日的心情，並詢問大家對「台式大雞腿」雙主菜的喜好程度。學童們一邊大口品嚐多汁的大雞腿，一邊開心地向市長媽媽分享新學期的願望與期待，現場氣氛歡樂溫馨，具體呈現市府提升校園午餐的成果。
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