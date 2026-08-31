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海地、貝里斯駐WTO常任代表訪台 瞭解台灣經貿發展
外交部表示，海地駐世界貿易組織常任代表凱魯賓，以及貝里斯駐WTO暨聯合國日內瓦分部常任代表楊恩今天訪台，將拜會政府部門並參訪台灣科技產業，增進對台經貿、科技、民主等領域發展的瞭解。
外交部下午發布新聞稿指出，海地駐世界貿易組織（WTO）常任代表凱魯賓（Madsen Chérubin）與貝里斯駐WTO暨聯合國日內瓦分部常任代表楊恩（HaroldYoung）於8月31日至9月4日應邀訪台，外交部表達誠摰歡迎之意。
外交部指出，訪賓此行將拜會司法院、財政部、行政院經貿談判辦公室及財團法人國際合作發展基金會，並接受外交部政務次長陳明祺午宴，也將參訪台灣科技產業，增進對台灣在經貿、科技、民主等領域發展現況的瞭解。
外交部說明，凱魯賓是資深外交官，曾擔任總理府特別顧問、海地駐巴西大使、海地駐多明尼加大使館公使銜參事等職務；楊恩則為學者出身，曾於貝里斯大學及美國大學任教。兩位常任代表自就任以來，在WTO場域予台灣諸多臂助，展現堅定挺台立場。
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