海地、貝里斯駐WTO常任代表訪台 瞭解台灣經貿發展

今日迎來國小開學日，孩子們重返校園，通學路上的交通安全也成為開學季的重要課題。「全家」響應交通部115年交通安全月「守護機車安全」、「延續停讓文化」雙主軸，發揮全台逾4,500間店舖深入社區的通路優勢，串聯兒童教育、全民宣導、零違規倡議三大行動，從校園教育到日常用路，持續深化全民交通安全意識。 即日起，「全家」攜手靖娟兒童安全文教基金會推出國小高年級《交通問題在哪裡？小偵探養成班》交通安全教材包，開放全台國小申請；交通安全月期間，也將透過店內電子看板等自有媒體播放「汽機車行經路口停讓行人」宣導素材，協助推廣交通部「交通0違規」網路抽獎活動，鼓勵民眾從每一次出門、每一個路口做起，將交通安全落實於日常生活。 「全家」自2020年起攜手靖娟兒童安全文教基金會推動「小黃帽交通安全教育」，六年來持續培育種子講師、辦理課程及交通安全宣導活動，累計服務逾9萬名兒童，讓正確用路觀念從小扎根。 今年雙方進一步推出國小高年級《交通問題在哪裡？小偵探養成班》交通安全教材包，以「行人安全」為核心，從認識交通安全觀念出發，帶領孩子走出教室，從每天上下學的通學路及熟悉的社區環境開始，主動觀察道路環境、發現交

2026-08-31 17:51