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三重新北科蓄勢待發 都廳PARK「限量均一價」挺青年

文／ 都廳PARK提供

捷運三重站。 圖／都廳PARK提供
捷運三重站。 圖／都廳PARK提供

房市進入重整期，茂德建設三重左岸新案「都廳PARK」鎖定青年首購，聚焦「新北科爆發力」與「茂德挺青安」兩大主軸，規劃15至28坪，搭配「新青安3.0」，推出「茂德挺青安 限量均一價」。「都廳PARK」第一線緊鄰規模有2倍內科大的301公頃新北科技園區，基地對街的預售案最高已衝破實登90萬元身價，用茂德首購限量均一價方案進場不僅現賺超有感的價格讓利，未來還能坐收科技紅利，銷售現場指出，中南部台積宅與北士科輝達都已補漲一輪，三重左岸年底市政特區落成啟用後，將換檔切入由新北科主導的「科技特區」補漲期。

內湖科技園區。 圖／都廳PARK提供
內湖科技園區。 圖／都廳PARK提供

從內科、南港、竹科、南科到北士科這些房價爆發區，背後都有科技產值支撐。地產業者指出，很多購屋族為五年前錯過竹科、三年前沒買南科感到後悔，當年台南新市、高雄楠梓也曾被質疑，結果台積電進駐、產值衝破兩兆，房價應聲倍翻。如今同樣的「科技暴漲公式」正在三重左岸上演，更與150萬元雙星特區、百萬新板特區僅一橋之隔，現階段被低估的價格，未來一兩年內將被科技園區題材重新定價，潤泰、新濠、茂德、國泰、鄉林、漢皇等建商都接力插旗推案，吸引北市、板橋、新莊外溢買盤湧入。

辰光橋。 圖／都廳PARK提供
辰光橋。 圖／都廳PARK提供

左岸北段先嗇宮以北、興德路周邊指標案已滾出8、9字頭，「都廳PARK」第一線緊貼新北科技園區，對街「新濠漾4」已以90萬元實登刷新區域新高，均價84.53萬元；辰光橋可達潤泰CITY PARK均價破百萬，實登最高114萬元。相較之下，「都廳PARK」祭出的「限量均一價」，形成價格落差；短期迎東森總部、第二行政中心，中期環狀線北環段串聯新莊知識園區、五股新北產業園區、北士科與內科，長期享新北科紅利，形成三波補漲。

群光大樓。 圖／都廳PARK提供
群光大樓。 圖／都廳PARK提供

新北科技園區由頂崁、化成兩大工業區轉型整合，串聯新莊知識園區、新北產業園區，朝「新北版內科南軟2.0」發展，已有群光電子、三花棉業、全球人壽、玉山銀行及東森電視佈局，將帶來就業與人口紅利。

「都廳PARK」以15至28坪接軌新青安3.0婚育政策，一般最高1,000萬元、新婚最高1,200萬元、育兒最高1,500萬元。茂德機構深耕25年、總計推出138案、為3.5萬戶家庭圓夢成家，相當大半個南港區戶數。「都廳PARK」以「茂德挺青安 限量均一價」力挺青年，力挺首購族不再錯過「新北科起漲點」，讓有租轉買計畫的民眾追得上房價，把繳給房東買名牌的居住成本，變成讓自己擁有預約新北科增值紅利的好門牌，坐享科技、政商、娛樂機能中心地段，工作、生活、未來一次到位的生活。

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